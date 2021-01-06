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雲林驚現4.7km「紅色多瑙河」！網空拍機追兇幫高調　環保局來了

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲雲林縣環保局官方臉書貼出圖片指出，環保局已派人到場採樣稽查相關工廠。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣環境保護局）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河，民眾指出從八德里往長安里虎尾溪橋一直到萬年橋都遭染紅，網友使用空拍機追查，一路往上游找尋，竟是從工業區一家工廠所流出，環保局人員獲報前往染紅溪流取樣，並進入嫌疑工廠場勘查中。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲貼文底下留言引來關切網友，直接前往現場操作空拍機抓嫌疑工廠。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

臉書社團《斗六人社交圈》有網友ＰＯ文「是誰搞的鬼？空氣已經毀了，連水都不放過？可以幫忙查看看嗎？拍攝地點在八德里往長安里虎尾溪橋上」，貼文底下留言引來關切網友，直接前往現場操作空拍機抓嫌疑工廠，果真在石榴火車站附近的石榴班溪拍到疑似排放廢水的工廠，也有網友提供照片指出，紅水沿著溪流一路到4.7公里外的虎尾溪萬年橋都有。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲民眾貼圖指出，從八德里往長安里虎尾溪橋一直到萬年橋都遭染紅。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

有民眾更發現google地圖中的空景圖顯示，染紅的溪流疑似也被google地圖記錄下來。雲林縣環保局官方臉書貼文「目前環保局稽查人員已到場採樣，並立即稽查相關工廠。有關民眾通報新虎尾溪水污染情形。目前環保局稽查人員已到場採樣，並立即稽查相關工廠。謝謝民眾協助通報，共同維護環境」。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

民眾砲轟，雲林縣溪流、空氣污染層出不窮，「幫高調！都缺水了還這樣！」、「取締方式實在跟不上台灣人智慧，白天派直昇機空中巡邏?不知大部份排污濫燒是在晚上進行的嗎？不如把直昇機經費省下，轉支給訂定檢舉獎金辦法下之民眾勇夫。」；更有網友調侃「是紅色多腦河，真美麗啊！」

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲根據測量紅河，從大埔溪下游染紅石榴班溪在接到虎尾溪至萬年橋長達4.7公里。（圖／翻攝自google地圖）

雲林縣環保局表示，下午4點多接到民眾通報，隨即派出環保稽查隊及水質保護科人員前往採樣，並進入嫌疑工廠稽查中，對於污染等相關數據皆要檢測後才能得知。

▲雲林縣斗六市八德里虎尾溪今（6）日下午被民眾發現遭污染成紅河。（圖／翻攝自斗六人社交圈）

▲有民眾更發現google地圖中的空景圖顯示，染紅的溪流疑似也被google地圖記錄下來。（圖／翻攝自google地圖）
 

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