廢電池「誠實商店」半年遭竊5次！　回收換小沙發敗給「有心人」

▲謝彣達說，廢電池很毒，對環境污染非常嚴重，一定要回收，小偷時常光顧連收銀機被撬開已換了好幾個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

沙發師傅謝彣達自稱「環保傻子」，住斗六市的他近2、30年來致力推動廢電池、光碟回收工作，在雲林縣環保局前設立回收兌換站「自助式誠實良心商店」，以親手製作小沙發當獎勵品，讓民眾自行以廢棄光碟、電池兌換，但半年來已遭竊5次，謝彣達沈痛拜託，「小偷不要再來光顧！」該商店不僅小沙發遭竊逾50個，收銀機也曾被撬開，連回收的廢電池也整桶被抱走。

謝彣達今年58歲，他表示，20多年前有感廢電池對環境破壞力超強，才投身推動廢電池回收，而為增加民眾回收動機，他把做沙發、窗簾的剩布及木材做成精美小沙發提供自主兌換，成立了全國第一間廢電池回收站「自助式誠實良心商店」。他過去曾把小沙發放在路旁小貨車上，多次遭竊，不料設立自主商店後，小偷仍光顧。

謝彣達說，廢電池很毒，對環境污染非常嚴重，一定要回收，他的目的是鼓勵大家回收，擔心民眾拿來要兌換看到沒有沙發，把廢電池帶回家後亂丟，造成環境污染。為方便民眾自行兌換，誠實商店24小時不關門，提供的沙發及熱心人士贊助的軟式足球、幼童護膝等商品也都沒有上鎖，沒想到半年來商店遭竊5次，收銀機被撬開已換了好幾個，小沙發、廢電池及光碟片也被搬走。其實，10多年前謝彣達也曾與雲林捐血站合作，捐血送小沙發。

謝彣達累計2、30年來已送出近3萬個小沙發，目前回收的廢電池累計約有700萬顆。謝彣達無奈強調，「希望小偷不要再來光顧了」。

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