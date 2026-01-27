　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

▲▼美國暴風雪，麻州，麻薩諸塞州。（圖／路透）

▲美國發生10多年來罕見的嚴重暴風雪，圖為麻薩諸塞州街景。（圖／路透。）

記者吳美依／綜合報導

美國強烈冬季暴風雪26日持續發威，全國2/3地區的嚴寒天氣仍未緩解，迄今造成至少30死，仍有逾56萬戶家庭斷電。中南部阿肯色州至東北部新英格蘭地區，長達2100公里範圍出現厚重積雪，深度甚至超過30公分。賓州匹茲堡北部積雪厚度達50公分，體感溫度更驟降至-31°C。

全美急凍！嚴寒還有下一波

氣象預報顯示，美國本土48州全境平均低溫將來到-12.3°C，將創下2014年1月以來的最低紀錄。新英格蘭地區預計持續降雪至26日晚間，紐約市更出現近年來最大降雪量，部分地區積雪達38公分，約50萬名學生被迫在家遠距上課。

▲▼美國暴風雪，麻州，麻薩諸塞州，波士頓。（圖／路透）

▲波士頓一處公園白雪皚皚。（圖／路透）

▲▼美國暴風雪，紐約市。（圖／路透）

▲紐約市居民在寒冬外出。（圖／路透）

根據美國國家氣象局（NWS），新一波極地冷空氣持續南下，使得已被冰雪覆蓋的地區氣溫仍將維持冰點以下。氣象專家預測，本周末東岸部分地區可能再遭另一場暴風雪侵襲。

極端低溫奪命　全美至少30死

極端低溫已經造成多起不幸事故，截至26日累計通報至少30人喪命。堪薩斯州一名28歲教師在酒吧外失蹤後，被發現陳屍積雪中。麻州及俄亥俄州各有1人遭除雪車撞擊身亡，阿肯色州與德州則各傳出2起致死雪橇意外。紐約市已發現8人陳屍戶外，死因仍在調查中。

▲▼美國暴風雪，密蘇里州。（圖／路透）

▲密蘇里州民眾剷雪。（圖／路透）

▲▼美國暴風雪，紐澤西州。（圖／路透）

▲紐澤西州民眾在積雪上玩樂。（圖／路透）

南部大斷電　空中交通癱瘓

根據網站poweroutage.com資訊，截至26日晚間全美仍有超過56萬戶停電，受災戶大多集中在南部，因為上周末的凍雨導致樹枝及電線斷裂。

其中，密西西比州北部及田納西州部分地區電力系統全面癱瘓，官員警告恐怕要耗時數日才能恢復供電。田納西州首府納什維爾（Nashville）26日已有數千戶恢復供電，但仍有約14.6萬戶深陷黑暗。

▲▼美國暴風雪空中交通癱瘓，紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）。（圖／路透）

▲紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）的旅客們。（圖／路透）

除此之外，空中交通也全面癱瘓。根據航班追蹤網站flightaware.com數據，26日全美超過1.2萬架次航班延誤或取消。另據航空分析公司Cirium，25日航班取消率高達45%，創下新冠疫情以來最高紀錄。

達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas–Fort Worth International Airport）等主要樞紐深受影響，大量班機與機組人員受困。

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

01/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

急凍-30°C　義大利麵漂浮半空中

急凍-30°C　義大利麵漂浮半空中

美國遭遇強烈冬季暴風雪，截至25日至少7人喪生、逾80萬戶家庭斷電、各地交通大亂。位於上中西部的明尼蘇達州出現將近-30°C的極端低溫，一盤「懸空義大利麵」的畫面，更在社群媒體上引發熱議。

凍雨＋暴雪！美「體感零下40度」入冬最猛風暴

凍雨＋暴雪！美「體感零下40度」入冬最猛風暴

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫

天冷急凍！彰化48小時90人送醫　其中8人OHCA

天冷急凍！彰化48小時90人送醫　其中8人OHCA

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

