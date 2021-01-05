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雲林社區獼猴很難騙　以母猴引誘小猴仍失敗

▲從昨天母猴被捕獲開始，幼猴都在母猴附近不遠處徘徊，但僅在高處觀望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農業處表示，後續在順利捕獲後，會將兩隻猴子做「健康檢查」，沒問題後，再擇地野放。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市雲林科技大學、龍潭里附近社區昨日有民眾以鐵籠放置香蕉誘捕到一隻台灣獼猴，居民表示該社區多年來就是2隻搗蛋獼猴四處破壞菜園、門窗甚至偷食物，5日一早縣政府農業處派員持續誘捕另一隻母猴，補猴人員表示「很難騙」，這幾年都有在抓但是都抓不到。

龍潭里里長關紋舜指出，這兩隻搗蛋獼猴推測應是母女，約7、8年前開始出現在社區，當時「平地有猴」即造成軒然大波，且社區還有學區，住戶、學生都長年受到猴子騷擾，隨著日子久了現身時間不但愈加頻繁，更會擅自開關門窗、破壞設施、開水龍頭等，都上附近民眾相當頭疼。

▲從昨天母猴被捕獲開始，幼猴都在母猴附近不遠處徘徊，但僅在高處觀望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲從昨天母猴被捕獲開始，幼猴都在母猴附近不遠處徘徊，但僅在高處觀望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近居民表示，例如自宅旁的小菜園種植玉米，還沒熟成猴子就會入園採食，導致「連收成都沒得收」，打擾人的行為越來越嚴重。關紋舜表示，眾人不堪其擾下，與縣府農業處設法抓猴，利用吹箭、放誘捕籠逮猴，昨天母猴想跑進籠內吃香蕉，終於順利捕獲，另一隻幼猴當時雖沒有一起入籠，不過農業處人員今天仍持續誘捕。

雲林縣政府農業處表示，從昨天母猴被捕獲開始，幼猴都在母猴附近不遠處徘徊，但僅在高處觀望，推估落網機會大，後續在順利捕獲後，會將兩隻猴子做「健康檢查」，沒問題後，再擇地野放，讓其回歸山林生活。森林及保育科長張文東說，無論在何處遇到猴子，民眾可先通報農業處，並請勿主動餵食、靠近或互動，以免遭遇攻擊。

▲從昨天母猴被捕獲開始，幼猴都在母猴附近不遠處徘徊，但僅在高處觀望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今（5）日一早縣政府農業處派員持續誘捕另一隻母猴，補猴人員表示，很難騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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