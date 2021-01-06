雲林騎士衝農田卡溝　休假警返家巧遇...急撂同仁救援

▲長安派出所所長洪國堯返家途中發現一位戴安全帽的可疑老翁，一看不得了，這位老翁竟是連人帶機車掉進水溝裡，而老翁是困坐在機車上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局長安派出所所長洪國堯於日前放假返家途中，發現一名老翁騎乘機車不慎，連人帶車掉入溝渠中動彈不得，隨即下車協助，卻因溝渠泥濘濕滑救援困難，趕緊聯繫所內警員王丁立到場，2人合力救出老翁人車，所幸老翁未受傷，經查為機車輪胎已磨損，叮囑老翁該趕緊換輪胎並提醒小心騎乘，老翁才離去。

斗六警分局指出，長安派出所所長洪國堯於4日上午約8點多放假返家，途中發現冷冽空曠的路邊田裡站著一位戴安全帽的可疑老翁，放慢車速觀察，一看不得了，這位老翁竟是連人帶機車掉進水溝裡，溝渠寬到剛好卡住機車直立，而老翁是困坐在機車上，下不來。

洪國堯上前先協助老翁脫困上岸，但因溝渠泥濘濕滑光憑他一人無法將機車移到路面，隨即聯繫長安派出所員警王丁立到場協助，經二人合力這才將機車順利移置到路面，再確定老翁未受傷僅受到輕微驚嚇、無需需送醫，經檢查機車發現前車輪胎紋已磨損至平滑，即叮囑老翁趕緊找機車行換輪胎，以免再遇危險。

斗六警分局呼籲民眾，使用車輛前要檢查，尤其行車安全的五油三水，以降低車輛故障機率，避免車輛臨時發生故障，造成自身及他人的危險。

▲長安派出所所長洪國堯返家途中發現一位戴安全帽的可疑老翁，一看不得了，這位老翁竟是連人帶機車掉進水溝裡，而老翁是困坐在機車上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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