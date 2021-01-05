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雲林測速王出爐！台61線西濱快速道路這支1萬2167件奪冠

▲「測速王」出爐，雲林台61線西濱快速道路北上台西段，違規照相舉發1萬2167件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「測速王」出爐，雲林台61線西濱快速道路北上台西段，違規照相舉發1萬2167件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

十次車禍九次快，根據雲林縣警察局交通隊統計，2019年全縣固定式違規照相取締7萬6739件，比2018年多出2萬5205件，「測速王」出爐，雲林台61線西濱快速道路北上台西段，違規照相舉發1萬2167件。

雲林縣轄內設有56處固定式測速、闖紅燈違規照相設備，2019年1至12月共舉發7萬6739件，較前年5萬1534件增加2萬5000多件，第1名是台61線西濱快速道路南向北226K+850m、第2名是去年測速王北港145縣道40K+750m8363件、第3名台61線西濱快速道路南下246K+100m7803件。

▲「測速王」出爐，雲林台61線西濱快速道路北上台西段，違規照相舉發1萬2167件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣轄內設有56處固定式測速、闖紅燈違規照相設備，2019年1至12月共舉發7萬6739件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局交通隊表示，台61線西濱快速道路南下218K+250m至226K+250m麥寮到台西段區間測速照相系統去年4月1日執法，因準確度遭質疑，去年4月17日停用至今，將等經濟部標準局檢定通過再啟用。

交通隊強調，超速是造成重大事故主要原因，固定式取締地點都是易肇事、易超速路段，呼籲駕駛依速限行駛，不要超速。

▲「測速王」出爐，雲林台61線西濱快速道路北上台西段，違規照相舉發1萬2167件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲交通隊強調，超速是造成重大事故主要原因，固定式取締地點都是易肇事、易超速路段，呼籲駕駛依速限行駛，不要超速。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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