雲林測速王出爐！台61線西濱快速道路這支1萬2167件奪冠

許多車主會在車上放置電話號碼，現下已被視為一種停車禮儀。雲林縣一家商行倉、車庫門口昨晚遭一輛自小客車停放擋住大半出入，已非第一次也未留電話，業者苦等不到車主，索性將卡車停置前後等待車主主動聯繫再加以勸導，未料早上起床發現小客車已離開，查看監視器發現小客車花數分鐘、來回「巴庫」10次的「硬頸精神」脫困。