捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

▲怡清汽車車體有限公司從事汽車車體之製造及買賣，業者陳吉田於事業有成抱持著取之於社會用之於社會的理念，藉由捐贈救護車期盼為社會盡一分心力，造福更多的雲林縣縣民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

怡清汽車車體有限公司15日於雲林縣消防局第三大隊麥寮分隊捐贈救護車予雲林縣政府，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣政府為對怡清汽車車體有限公司表示謝忱，由雲林縣政府縣政總顧問張清良代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

怡清汽車車體有限公司位於新北市林口區，從事汽車車體之製造及買賣，業者陳吉田於事業有成抱持著取之於社會用之於社會的理念，期望藉由捐贈救護車幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，期盼為社會盡一分心力，造福更多的雲林縣縣民。

雲林縣消防局指出，當前消防勤務中，緊急救護是消防局主要勤（業）務之一，救護車出勤次數之高致車輛耗損率亦大幅提升，從雲林縣長張麗善上任迄今雲林縣消防局已汰舊換新轄內14部救護車，後續尚有6部救護車持續辦理汰換事宜，未來朝每部線上救護車都為5年內新車目標邁進。

雲林縣消防局表示，在積極汰換老舊救護車及紮實救護技術訓練下，雲林縣於2019年，停止呼吸患者恢復自主心跳達2小時以上者之比率已達21.57%與2018年度相比大幅提升7.27%；康復出院人數由2016年的6人提升到19人，成功挽回19個家庭。有更好、更新的救護車輛及配備，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務。



►二手票券豐富你的生活

►北極靈芝天然珍稀

【其他新聞】

►獨／恐怖慎入！千萬蒼蠅大軍狂襲 人蟲對戰...雲林社區慘變墳場

►北港警護「蒜金烏金」！存放區廣增巡邏箱...加強人車盤查防竊

►交通大執法2周！雲林開2936張罰單...這2種竟佔9成8

►雲林縣擠身共享機車版圖！百輛電動機車將進駐斗六3市鎮