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過馬路遭撞飛5公尺　8旬老婦爆頭亡...肇事翁：天黑下雨看不清

▲▼林婦頭部重創倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消到場替婦人施行CPR。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區7日凌晨0時許，一名7旬老翁開車行經民生東路三段與復興北路路口時，遇到一名正在過馬路的老婦人，老翁閃避不及當場撞上，把老婦撞飛5公尺遠，當場重傷失去生命跡象，送醫急救仍因傷重宣告不治。警方經酒測排除老翁酒駕，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

據了解，吳姓老翁（74歲）開著黑色轎車，由東往西行駛於民生東路三段上，行經復興北路路口時，遇到林姓老婦（82歲）由北往南穿越路口，吳翁反應不及，把林婦從斑馬線撞飛約5公尺遠，林婦當場失去呼吸心跳，而吳翁轎車的右前車燈、擋風玻璃碎裂。

▲▼林婦頭部重創倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲林婦頭部重創倒地，地面留下大量血跡，警方則在旁指揮交通。（圖／記者游宗樺攝）

吳翁表示，當時正要回家，原本好端端開車在路上，自己車道也是綠燈，沒料到前面會有行人闖紅燈，從路邊突然跑出來到路中，因為當時天色昏暗又下雨視線不良，才會來不及反應發生這麼難過的事情。

警消獲報到場，發現林婦頭部重創，呈現OHCA狀態，於是立即替她施行CPR，並送往馬偕醫院急救，最後仍宣告不治。警方經酒測已排除吳翁酒駕肇事，確切事故原因及肇事責任有待調閱監視器釐清。

▲▼林婦頭部重創倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳翁轎車擋風玻璃、車燈碎裂。（圖／記者游宗樺攝）

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