斗六市長盃田徑賽選拔代表選手　13校224名小選手競技交流

▲雲林縣110年度中小學聯合運動會，第一場比賽則由男女童3000公尺競走決賽拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所選拔參加雲林縣110年度中小學聯合運動會代表選手，在嶄新的一年，繼續為斗六市爭取第一名的優異成績，今(5)日邀請鎮西、鎮東、溝壩、梅林、石榴、溪洲、林頭、保長、鎮南、公誠、久安、雲林、斗六等13所小學共同參加市長盃田徑錦標賽，運動場上熱鬧激昂的氣氛為新的一年揭開序幕。

雲林縣副縣長謝淑亞也到場勉勵小選手，有好的場地可以運動是一件很幸福的事情，並說明健康的重要。斗六市長林聖爵指出，2019年斗六市在雲林縣中小學聯合運動會勇奪國小男童組及女童組田賽雙冠軍的優秀成績，相信今日224名選手也都有備而來，若能打破大會紀錄成績，斗六市公所將頒發給選手及教練各2000元的獎勵金。

雲林縣110年度中小學聯合運動會由鎮南國小沈睦宜同學代表運動員宣誓，賽程從早上8點持續到下午4點，比賽項目包含田賽的跳高、跳遠、鉛球（6磅）、壘球擲遠（0.170公斤）、三項運動（100公尺、跳高、鉛球），以及徑賽60公尺、100公尺、200公尺、3000公尺競走、400公尺接力、800公尺接力，第一場比賽則由男女童3000公尺競走決賽拉開序幕。 另為配合防疫措施，參賽人員及觀眾必須佩戴口罩，以及入場時配合量測體溫、消毒等防疫工作。

▲斗六市長林聖爵表示，如打破大會紀錄成績，斗六市公所將頒發給選手及教練各2000元的獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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