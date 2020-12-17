林濁水評萊劑「蔡英文昨是今非、馬英九昨天就錯」：全非好領袖風格

▲蔡英文、馬英九。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩近期指出萊克多巴胺對人體有害，引發風波，他17日批評總統蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。 對此，前立委林濁水評論，講蔡英文昨是今非？那麼豈不是前總統馬英九的昨天就錯了；兩人都前後矛盾，都不是好的國家領袖該有的風格。

蘇偉碩17日出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，他在會中表示，2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，當時並未遭到警方約談。蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛，蘇偉碩說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。

對此，林濁水在臉書評論，蘇偉碩在講蔡英文昨是今非？那麼豈不是馬英九的昨天就錯了，醫師要不要建議馬出面道歉一下，那蔡英文肯定承受更大的壓力，大有強化反萊力道。無論如何，兩人都前後矛盾，且都把民眾帶得歇斯底理卻一句都不道歉，都不負責任，都不是好的國家領袖該有的風格。結果就藍綠寃寃相報無了時。

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