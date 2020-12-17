羅智強控萊劑有毒明赴警局自首　證據是「蔡英文拿毒牛標語趴趴走」

▲羅智強聲援蘇偉碩醫師，將赴警局自首。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩近日指出「萊劑毒性比搖頭丸還高」，結果卻遭查水表，引起藍營人士不滿批評政府限制言論自由。對此，國民黨台北市議員羅智強將聲援蘇偉碩，決定赴北市警局自首，證據就是蔡英文曾拿著「毒牛」的標語趴趴走。

羅智強表示，當年喊「毒牛」的民進黨，今天要求說「毒豬」的蘇偉碩醫師拿出「萊劑有毒」的證據，不然最高要關他三年。

羅智強感嘆，台灣人民真的不懂了！當年民進黨對萊克多巴胺這麼多攻擊，這不是證據？還是蔡英文要辯解當年你講「毒牛」是抹黑造謠，亂扯一通？

因此，羅智強決定明天早上十點到台北市警察局（信義分局）自首，「我也認為萊劑有毒，我的證據就是蔡英文曾拿著毒牛的標語趴趴走，我相信蔡英文不是一個胡說八道、造謠生事的無信小人。」

羅智強強調，若民進黨有本事就把他和反萊豬的七成台灣人民，都抓起來，只是要抓之前不要忘了，順便把蔡英文也抓起來。

▲羅智強街頭開講，明赴警局自首聲援蘇偉碩醫師萊劑有毒的說法。（圖／記者邱顯燁攝）



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