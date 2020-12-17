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醫師反萊豬遭警約談！　謝龍介質疑：蔡政府到底在害怕什麼？

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▲台南市長黃偉哲表示，對謝龍介善意的建議他會深入分析了解，並希望謝龍介如參選是一位可敬的對手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

前榮總醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，曾說萊劑毒性比搖頭丸還高，遭衛福部函文警政署告發違反食安法，讓立委砲轟政府「查水表」。對此，台南市議員謝龍介昨（16）日深夜發文質疑，一個小民被政府動用國家機器對付，「蔡政府到底是在害怕什麼？到底急什麼？」

「弘一大師有言：『內不欺已，外不欺人』，只會說自己才對的政府，是不會帶給人民安居樂業的生活。」謝龍介16日晚間在臉書上表示，昔秦二世有趙高指鹿為馬，今有民進黨剷除異己手段齊發，蘇醫生本其專業良心，就被查水表，一個小民需要政府動用國家機器來對付，「試想，蔡政府，到底是在害怕什麼？到底急什麼？」

謝龍介續指，盧秀燕市長與AIT處長會面，當場表達反對萊豬進口，勇敢的讓國際聽見台灣人民的聲音，反觀蔡政府的行政團隊，卻忙著為萊豬擦脂抹粉，只顧官位不顧百姓死活，這樣的執政黨，搞得民不聊生，「這口氣， 您吞的下去？」

最後，他強調，「問題背後的問題，才是真正的問題，台灣豬不能吃萊劑、台灣人卻可吃萊豬，真把台灣人當盤子嗎？」貼文一出，不少網友留言說，「希望能給予被查水表的蘇醫師實質協助，別讓他孤立無援」、「建議他不去應訊，最好警方來強制執行審訊，這事兒才能搞的大」。

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