警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯　林奕華：一開始以為是假的

▲蘇偉碩醫師。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警察局偵訊通知書，要求他25日到案說明，並要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。不過，通知書上的法案名稱把《食品安全衛生管理法》寫成《食品衛生管理法》，一度讓國民黨立委林奕華以為是造假，經確認後才發現是真的，讓她直呼民進黨政府為了打擊異己，用盡手段打壓說真話的人，「是綠色恐怖嗎？」

林奕華表示，長期關注並宣導萊劑毒性且會嚴重危害人體的蘇偉碩醫師，15日才在記者會上感嘆，「現在要說真話，要有很大的勇氣」，但蘇醫師表示為了避免國民健康受到殘害，即使被查水表也一定要說。

林奕華表示，高雄市政府警察局發通知書給蘇偉碩醫師，表示因蘇醫師不斷公開發表反萊劑、萊豬的言論，依《食品衛生管理法》要求蘇醫師於12月25日晚上10點到案說明。她質疑，刑事訴訟法規定，除特殊狀況外夜間不能詢問，「高雄市警察局會不知道嗎？」

林奕華表示，警察還把法規寫錯，正確名稱應為《食品安全衛生管理法》，因此一開始還以為這是假的通知書，特別打去高雄市警察局三民二分局詢問，沒想到這是真的，讓她直呼「這是綠色恐怖嗎？回到戒嚴時代了嗎?」痛批民進黨政府為了打擊異己，用盡手段打壓說真話的人，也呼籲全民一起聲援蘇醫師。

▲蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

國民黨團首席副書記長鄭麗文也表示，美麗島事件41週年，民進黨大內宣，表面上挺人權，事實上，膽敢違反民進黨黨意、違反小英女皇，企業、團體、個人皆會被查水表，直呼「新黨國獨裁主義，民進黨上映中。」

鄭麗文表示，身為有道德良知的醫師，站在醫學和科學依據上發聲，還提出刊登於國際期刊的學術報告，證明萊克多巴胺會殘害人體細胞，萊劑有潛在泌尿性毒性和結石生成的問題，特別是兒童腎臟脆弱，若吃下萊克多巴胺，代價和後果不堪設想。

鄭麗文抨擊，連晚上10點都在所不惜的擾民、調查、查水表，就是要殺雞儆猴，誰有異議就讓網軍側翼出征誰，行政機關「有效率」的立刻關切，用公權力逼迫人民服從、閉嘴，更質疑警方如此有效率，是否「上面有交代」，要在24、25日立法院表決完開始肅清異己。

其他人也看了這些...

►內閣不改組 綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

►內閣不改組 蘇貞昌笑答：總統跟行政院長最知道彼此辛苦



更多熱門新聞...

►蔡英文攜手蘇貞昌的3大關鍵 5月談話暗藏「四字」密碼

►總統府：蔡英文非常肯定支持蘇貞昌 炒作內閣改組毫無意義



►振興一下我們的美麗