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衛福部喊告！醫稱萊劑比搖頭丸毒　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

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▲▼台灣民眾黨「萊豬進口管理 蘇揆做半套！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立院黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

萊豬食安議題，引發國人高度關切！高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩近日表示，「萊劑毒性比搖頭丸還高」，遭衛福部函文警政署告發違反食安法，高雄市警局也發函要求他到案說明。對此，民眾黨立院黨團16日強烈抗議民進黨政府的作為，要求衛福部出面向蘇醫師道歉，向國人道歉，停止這種荒謬的行為，停止壓制言論自由。

民眾黨團強調，蘇偉碩醫師長年關心社會正義相關議題，早年參與學生運動、環保運動、農民運動，近十年來為了反對萊牛萊豬進口，發揮其所長，研究學術資料，不遺餘力。在民眾黨黨團舉辦的公聽會、記者會等場合，所有言論皆註明出處有所本，也將其資料對外公開。

民眾黨團表示，科學論証是否恰當，當然可受公評，但即使各界就事論事，提出不同的觀點質疑或是反駁官方說法，卻從來沒有像衛福部這樣，以官方之姿、用司法手段控訴民間學者。

民眾黨團呼籲衛福部，提出更專業的說明來說服國人，不該用這種手段，否則恐造成社會上的寒蟬效應，更坐實了民進黨政府在進口萊豬問題上的心虛！

對於蘇蘇偉碩稱萊豬有毒的言論，食藥署長吳秀梅16日晚間受訪時表示，還在釐清是由署內哪個單位提告，但蘇偉碩用高劑量動物實驗來講萊劑對民眾影響，確實有誤導之虞，會大動作告發，是因為「他講得太過了」。

衛福部次長薛瑞元晚間受訪時坦言，該項告發案是由食藥署依據《食安法》第46-1條提告，但非近日之事。萊豬是明年1月1日才開放，但含萊劑的牛肉已經進口多年，蘇偉碩過去提及「萊克多巴胺會造成自閉症」、「萊克多巴胺空氣中也有」，都是不實訊息。上述言論除以足以造成民眾惶恐，也會對進口業者造成損害。

薛瑞元強調，會對蘇偉碩提告，與他的身份和專業無關，也呼籲媒體不要用動機論過去臆測，未來若發現有人傳播食安不實謠言，也會移送法辦。

▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

▲▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

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