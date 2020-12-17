黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

▲ 文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲17日諷刺，打壓蘇偉碩言論自由，得罪的會是全體人民，台灣將會成為「查水表共和國」，在國際上看來是多大的諷刺。

黃子哲在臉書聲援蘇偉碩，他表示，根據高雄市政府警察局三民二分局的通知書，要求蘇偉碩醫師在12月25日晚間10時，準備「有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」到案說明。在中華民國行憲紀念日之際，蔡政府查水表、約談公開主張萊劑有害人體健康的醫師，令人感到格外諷刺。

他呼籲民進黨，打壓蘇偉碩言論自由，得罪的會是全體人民，這些專家把食品安全放在最高價值，奉勸民進黨勿再繼續查水表，否則台灣將會成為「查水表共和國」，在國際上看來是多大的諷刺。

黃子哲批評，蔡政府無視於我國憲法保障人權、維護言論自由的內涵，容不下專家學者專業、中立、客觀的研究立場，蔡政府背離我國民主立憲精神，如何還能自稱是「民主進步」黨？

他也列出民進黨痛恨蘇偉碩三大理由，第一、過去是自己人，沒想到民進黨執政後，蘇偉碩沒有跟著時空環境改變而改變立場，依舊堅持過去價值跟原則，這就是民進黨不爽的原因；其次、蘇偉碩是專業醫師，在專業領域有權威，所以民進黨痛恨像他這樣專業人士出來反對，必須加以打壓。

黃子哲提到，第三、蘇偉碩這一陣子對反萊豬立場跟國民黨相近，也就是因為得罪當局開放萊豬進口政策，所以民進黨要對蘇偉碩加以趕盡殺絕。

黃子哲說，這案子是由衛福部告發，衛福部過去也針對彰化縣衛生局長葉彥伯的精準篩檢，要求政風機構加以調查，蘇偉碩跟葉彥伯都是衛生領域專家，但秉持專業精神講真話，卻被衛福部打壓，衛福部長陳時中該改名叫陳時大，「你好大，我們好怕。」

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