萌娃齊喊小英老師好！　蔡英文赴幼兒園「手作湯圓」推官兵托育

▲蔡英文落實政軍人安家、軍眷安心目標。（圖／軍聞社）

記者蕭羽耘／台北報導

總統蔡英文17日上午前往台北市中山區訪視，「國防部大直非營利幼兒園」。國防部發言人表示，幼兒園今天迎來一位大來賓小英老師，「爸媽守衛疆土，孩子我們照顧；將與基層官兵站在一起，讓專注於戰訓本務的軍職人員可兼顧工作及家庭，滿足基層官兵托育需求！」

國防部發言人在臉書表示，蔡英文17日到由國防部與台北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒園的內部空間規劃、教育環境與執行現況。

國防部發言人說，蔡總統化身最好聽眾，聆聽小朋友們帶來的「七隻小羊」手偶劇表演，更親切與小朋友一起手作湯圓，用實際行動為幼兒園老師們加油打氣，大小朋友一起度過開心的晨間時光！

國防部發言人提到，為落實政軍人安家、軍眷安心的目標，國防部已完成北、中、南、東等10縣市盤點合宜場址20處，經教育部協助，111年可開辦64班以上，鼓勵生育，推動募兵，「我們將與基層官兵站在一起，讓專注於戰訓本務的軍職人員可兼顧工作及家庭，滿足基層官兵托育需求！」

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