反萊豬醫師蘇偉碩遭約談　林為洲：太扯！國家機器動成這樣

▲蘇偉碩醫師。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警察局偵訊通知書，要求他25日到案說明，並要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。對此，國民黨團總召林為洲直呼太扯，民進黨在萊豬行政命令審查期屆滿的當天約談蘇醫師，「現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」

林為洲表示，蘇偉碩醫師長期致力於宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的12月25日當天約談蘇醫師，直呼「這太扯了吧！現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」

林為洲表示，蘇偉碩醫師15日跟台中市教育產業工會與數個家長團體在台中市議會舉行記者會，才提及「現在的環境，要說真話必須要有很大勇氣，除非家裡沒水表，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告『萊豬有毒萊豬就是毒豬』；萊豬進來後，孩子的健康怎麼辦？政府怎能讓國民吃到萊豬」。今天就得知蘇醫師要被約談，實在太令人火大。

▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

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