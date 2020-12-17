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稱馬英九收頂新集團10億元　吳子嘉道歉外再判賠160萬確定

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記者吳銘峯／台北報導

媒體人吳子嘉2013年10月在美麗島電子報上刊登文章，稱前總統馬英九收受頂新集團10億元政治獻金。馬英九起訴求償，一二審均判決吳子嘉須在電子報上道歉，並賠償180萬元。最高法院先前判決吳子嘉須登報道歉，金額部分發回更審，更審改判吳子嘉須賠償160萬元。案經上訴，最高法院17日駁回上訴確定。

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九獲賠160萬元。（圖／記者林敬旻攝）

吳子嘉當時在美麗島電子報上刊登文章，標題為「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」文章，指稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金。拿人手短、吃人嘴軟，只好以掩護魏家的方式，來掩蓋自己貪污的事實。」、「所以，吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備。」、「2012的總統大選後期…魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭。」

當時文章內文「根據監察資料顯示，馬吳競選總部在2012年總統選舉的政治獻金，總收入為4億4千多萬，那麼，就算整場選舉就只有頂新魏家捐款，那中間的差額跑去哪了？馬團隊為何沒申報？消失的數億鈔票，誰拿走了？這如果不是貪污，什麼才是貪污？正因為馬團隊收受頂新鉅額黑心錢的消息被放出，就不難理解為何近年來，馬政府總是一再的對頂新大開綠燈。」馬英九不滿，起訴求償300萬元並登報道歉。

一審法院判決吳子嘉敗訴，須賠償180萬元，並在4大報報頭下方刊登道歉啟事一日。二審仍判吳敗訴，賠償金額也是180萬元，但二審改判在蘋果、自由、美麗島等3電子報上道歉即可。上訴第三審後，最高法院將登報道歉部份先行確定，賠償金額部份廢棄發回更審。

高院更一審認為吳子嘉為資深媒體工作者，僅以片面資訊即妄加推測，不顧事實真偽而發表系爭言論，係因重大過失未盡合理查證義務，侵害被馬英九名譽，高院審酌兩造之身分、地位暨財力狀況等，改判吳子嘉賠償160萬元。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴，全案確定。
 

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