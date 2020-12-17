羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

▲國民黨籍市議員羅智強17日發聲明表示，將赴警局自首、聲援反萊牛醫師蘇偉碩。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市議員羅智強17日傍晚在臉書公告：將聲援反萊豬遭約談的蘇偉碩醫師，羅智強表示，綠營認為講「毒牛」是抹黑造謠，他決定18日上午10點到台北市警察局信義警分局自首：「我也認為萊劑有毒」；對此信義警分局表示，如果羅議員要前來警局自首，將會視相關法規及構成要件依法處理。

▲國民黨籍市議員羅智強17日發聲明表示將赴警局自首聲援反萊牛醫師蘇偉碩。（圖／記者張君豪翻攝）

羅智強今天傍晚在臉書發表聲援：「當年喊『毒牛』的民進黨，今天要求說『毒豬』的蘇偉碩醫師拿出『萊劑有毒』的證據，不然最高要關他三年」，他感慨表示：「台灣人民真的不懂了，當年民進黨對萊克多巴胺這麼多攻擊，這不是證據？還是蔡英文要辯解、當年你講『毒牛』是抹黑造謠，亂扯一通？」

▲▼羅智強街頭開講，明赴警局自首聲援蘇偉碩醫師萊劑有毒的說法。（圖／記者邱顯燁攝）

羅表示，他將聲援蘇醫師：「我決定明天早上10點到台北市警察局（信義分局）自首，我也認為萊劑有毒，我的『證據』就是蔡英文曾拿著『毒牛』的標語趴趴走，我相信蔡英文不是一個胡說八道、造謠生事的無信小人，民進黨有本事、就把羅智強和反萊豬的七成台灣人民，都抓起來！」

對此轄區信義警分局表示，目前羅智強尚未與警分局聯絡，如果議員明天赴警分局自首，警方會視法規構成要件以及刑訴法相關規定依法處理、絕對不會預設立場。

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