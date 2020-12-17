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反萊豬醫師遭高雄警約談　江啟臣批：以司法恐嚇民眾

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▲「護食安顧幼老」反萊豬進口記者會，蘇偉碩醫師。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬，遭警方約談。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨主席江啟臣痛批，民進黨以司法恐嚇的手段要讓民眾噤聲。

蘇偉碩因公開反萊豬遭警方約談，根據偵訊通知書，警方要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。衛福部次長薛瑞元證實，食藥署已根據《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告。

江啟臣16日晚間先是在臉書澄清，國防與外交的預算，國民黨團絕對願意給最大限度的支持，但更會要求完整清楚的執行進度，確保人民的血汗錢，花在刀口上。

他強調，面對在野的監督，行政團隊應該向總統做完整的報告，更應該向國會提出完整的政策說明與進度交代，而不是政治攻擊，更不是總統口中廉價的團結。

接著，他話鋒一轉表示，蘇偉碩醫師因為評論萊克多巴胺對人體的影響，遭受到衛福部檢舉，與警察傳喚，以司法恐嚇的手段要讓民眾噤聲。

江啟臣說，對比蘇偉碩的遭遇，反觀民進黨、反觀總統蔡英文，對自己的錯假評論，沒有自省，免於司法審查，還要由行政機關協助總統掩蓋謊言，只准州官放火，不准百姓點燈，蔡政府真的距離人民越來越遠。

▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

▲▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）

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