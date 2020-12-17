醫師因「反萊豬」被約談　國民黨：民進黨已成民主怪獸

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬，遭警方約談。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，國家機器果然動的起勁，「民進黨已成民主怪獸」；國民黨團總召林為洲也直呼太扯，「現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」

蘇偉碩因公開反萊豬遭警方約談，根據偵訊通知書，警方要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。衛福部次長薛瑞元證實，食藥署已根據《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告。

李彥秀16日晚間表示，高雄市政府警察局接獲衛福部告發，12日發函給蘇偉碩，依《食安法》要求蘇偉碩25日晚上10點，檢附萊克多巴胺肉品對人體影響的相關資料，前往警察局說明。文末還不忘附註，「準時報到」「無正當理由不到場者，得依法報請檢察官核發拘票」。

李彥秀指出，「國家機器果然動的起勁」，民進黨對於唱反調的媒體，就「關台」殺雞儆猴；對不聽話的地方政府，就用李「政風」白色恐怖；對於不聽話的學者專家，就「查水表」恫嚇閉嘴，民進黨為了捍衛萊豬，保護政權，已經到了窮凶極惡的程度，「順我者，雞犬升天；逆我者，雞犬不寧。」

不僅如此，林為洲也直呼這件事太扯，他表示，民進黨在萊豬行政命令審查期屆滿的當天約談蘇偉碩醫師，「現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」

林為洲表示，蘇偉碩15日跟台中市教育產業工會與數個家長團體在台中市議會舉行記者會，才提及「現在的環境，要說真話必須要有很大勇氣，除非家裡沒水表，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告『萊豬有毒萊豬就是毒豬』；萊豬進來後，孩子的健康怎麼辦？政府怎能讓國民吃到萊豬」，今天就得知蘇醫師要被約談，實在太令人火大。

▼蘇偉碩醫師接到警察局偵訊通知書 。（圖／民間反瘦肉精毒豬聯盟提供）