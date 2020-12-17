稱民進黨曾引用蘇偉碩反萊劑論述　游淑慧諷：現在呢？

▲國民黨革實院副院長游淑慧。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

前榮總精神科醫師蘇偉碩長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等，遭衛福部函文警政署告發違反食安法。對此，國民黨革實院副院長游淑慧17日表示，蘇偉碩從馬政府時期就主張「不要萊」，但馬政府沒有告他，且當時的民進黨部分人士也喜孜孜引用蘇偉碩的論述和資料，但現在呢？

蘇偉碩長期堅決反對萊豬進口，當馬英九2012年宣布開放美牛時，民進黨立院黨團還邀請他替黨內立委上課，講述為何反瘦肉精。蘇偉碩過去說明萊劑的危害時，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症，甚至「連呼吸都可能吸到」，引發討論。

高雄市警局三民二分局日前發通知書要蘇偉碩25日到案說明，並攜帶有關萊劑對人體有害的相關資料。消息傳出後，衛福部次長薛瑞元表示，該項告發案是由食藥署依據《食安法》第46-1條提告，萊豬是明年元旦才開放，但含萊劑的牛肉已經進口多年，蘇偉碩過去提及「萊克多巴胺會造成自閉症」、「萊克多巴胺空氣中也有」，都是不實訊息。

對於蘇偉碩的遭遇，游淑慧17日上午在臉書表示，馬英九讓蘇偉碩講話，但蔡英文聽不進異議聲音，「國民黨容許社會上有不同的各類意見，民進黨卻為了外國勢力與利益，壓制台灣言論」。

「蘇偉碩，從來沒有變，從馬政府的時候，他就主張『不要萊』。」游淑慧強調，馬政府過去沒有告蘇偉碩，且當時的民進黨部份人士也喜孜孜引用他的論述和資料，但現在呢？一個政府為了外國業者的利益，來壓迫、欺騙自己的國人，可恥、可恨、可怕。

游淑慧認為，「蔡不如馬，人不如豬，台不如美」。

另外，對於衛福部以《食安法》告發蘇偉碩一事，游淑慧表示，敬告尊貴的官員們，萊克多巴胺不是食品，衛福部用《食安法》，「陳部長，要先示範直接吞萊劑嗎？」

▼游淑慧17日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

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