賴士葆指蔡政府是「有牌流氓」　當蘇偉碩是祭品以儆效尤！

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨立委賴士葆17日聲援，民眾沒有言論自由，動輒查水表約談，矛頭針對蘇偉碩，要把他當祭品以儆效尤，蔡政府是「有牌的流氓」。

賴士葆17日在臉書描述，蘇偉碩關懷研究萊劑問題十幾年，被衛福部向警政署告發他的言論涉及《食安法》，散播不實言論，收到警方約談的傳票，舉國震驚，蔡政府箝制言論沒有下限，台灣完全走回威權時代的白色恐怖。

他表示，現在政府矛頭針對蘇偉碩，要把他當祭品以儆效尤。蘇偉碩已經表明政府無法封住他的口，很多醫學專業的人當然會被查水表震攝禁口，豁出去的蘇醫師可以攤出更多的醫學證據讓民眾更清楚萊劑對人體的傷害。

賴士葆批評，民眾沒有言論自由，動輒查水表約談，造成寒蟬效應，想說真話的人人自危，少有人敢與龐大的政府機器抗爭。公共政策本該可受公評，惟蔡政府霸道如北韓，與政府唱反調的就用查水表的拙劣方式威嚇百姓。屏東信功肉品表明不挺萊豬進口政策，立刻就被查水表。

他表示，有人形容政府是「有牌的流氓」，流氓的形象是欺壓善良、魚肉鄉民。想想現在的政治正確就是要支持萊豬進口的政策，政府顢頇不肯標示萊劑，洗腦民眾強制接受萊豬無毒符合科學標準，如果不接受政令宣導敢反彈就遭到被查水表的下場，與政府站在對立面的中天電視台都敢關閉了，封住老百姓的嘴巴算什麼。

賴士葆轉述，蘇偉碩在質問：「當年可以講萊牛就是毒牛，為什麼今天就不能講萊豬就是毒豬？」他解答就是，恁爸是流氓，愛怎麼講就怎麼講啊！不然你要怎樣？

賴士葆附上法務部定義的「流氓」 ：

流氓定義： （一、擅組、主持、操縱或參與破壞社會秩序、危害他人生命、身體、自由、財產之幫派、組合者。 二、非法製造、販賣、運輸、持有或介紹買賣槍砲、彈藥、爆裂物者。 三、霸佔地盤、敲詐勒索、強迫買賣、白吃白喝、要挾滋事、欺壓善良或為其幕後操縱者等等）

其他人也看了這些...

►反萊豬醫師遭高雄警約談 江啟臣批：以司法恐嚇民眾

►醫師反萊豬遭警約談！ 謝龍介質疑：蔡政府到底在害怕什麼？

►醫師因「反萊豬」被約談 國民黨：民進黨已成民主怪獸

更多熱門新聞...

►衛福部喊告！醫稱萊劑比搖頭丸毒 民眾黨團籲：停止壓制言論自由

►警約談反萊豬醫師連「法案」都寫錯 林奕華：一開始以為是假的

►反萊豬醫師蘇偉碩遭約談 林為洲：太扯！國家機器動成這樣

►振興一下我們的美麗