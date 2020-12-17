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「陪蘇偉碩一起被法辦」　林為洲怒批：查水表竟擴大到學術圈！

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▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團三長17日上午聲援遭約談的反萊豬醫師蘇偉碩，總召林為洲指出，查水表已經擴大到學術圈，蘇偉碩醫師從10幾年前至今立場完全沒改變，改變的是民進黨。

林為洲上午帶著花束及橘子禮盒慰問蘇偉碩，受訪時表示，民進黨過去也罵萊豬、萊牛是「毒豬、毒牛」，法辦蘇偉碩之前，是否應先函送民進黨所有民代，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主為陳吉仲等人？

林為洲不滿指出，醫生引述學術報告竟然可以被法辦，令人難以置信，國民黨團今天特地到場聲援他，願意陪蘇偉碩一起被法辦。隨後蔣萬安、林奕華、鄭麗文等人高喊「我們都是蘇偉碩」，民眾黨立委賴香伶也到場表示支持。

▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師。（圖／記者羅婉庭攝）

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