全文／蘇偉碩8年前就反萊劑：我們政府有沒有去抗議？

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬,遭警方約談。(圖/記者林敬旻攝)

記者徐政璿/台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬,並公開發表「萊豬有毒」等言論,日前接到高雄警方偵訊通知書,要求他25日到案說明。事實上,蘇偉碩長期反對萊克多巴胺進口,2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時,就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」,當時並未遭到警方約談。

立法院社會福利及衛生環境委員會曾於2012年3月28日召開「肉品安全面面觀 」(食品衛生管理法部分條文修正草案)公聽會, 地點在群賢樓801會議室。

蘇偉碩發言全文:

主持人、各位委員。因為今天時間非常有限,我只能做簡要的報告,關於萊克多巴胺的真實謊言,在看下一張slide之前,剛才聽完非常多的官員在實話當中包含著非常多的謊言, 我歸納起來只有一句「政府要求我們吃毒求保命」,台語是「呷毒救性命」。



簡單來講,我的結論其實就是「造假之風,起於政府;公然示天下以偽,直追百年之前」,我以個人參與政府這次決策的經驗作本,整個政府所有的報告裡頭充滿著公平交易法裡所謂的「標示不實」的內容,什麼以健康為本、根據專家會議結論、爭取美國外交支持、國際經貿戰略地位、遵守WTO國際規範會引發美國貿易報復?全部都是說謊。我的結論是,政府「有毒」、人民「有淚」。

This is a toxic government. We are tearful people and fearful. 「總統說謊」,這一段請錄音存證,因為這個是要負法律責任的,如果沒有證據的話,我就犯了加重誹謗罪。行政院長也說謊。說謊!說謊!還是說謊!3月8日行政院長召開過一次所謂的記者會,他說:「第三次專家會議裡有一段說『查過了現有所有的文獻之後,沒有查到消費者食用中毒,所以就表示沒有科學證據證明這樣子有害。』」是這樣子的嗎?

會議紀錄戳破總統與行政院長的謊言,3月3日明明會議紀錄根據當時的討論,那一句話是說:「根據林主任跟詹教授查閱目前可能查到的文獻,還沒有查到有人有做萊克多巴胺對人體無害的研究。」連研究都沒有做,怎麼可能有科學證據呢證明它是安全的?

而且,那次會議裡我是主張那幾句話要刪除掉,所以是沒有共識。我這裡只再補充我再提出來的這個科學文獻,從1998年至去(2011)年,目前至少有6篇國際文獻指出,瘦肉精有促進癌症擴散與復發的危害之證據。在座有我非常尊敬的醫學界前輩,當一個醫生最重要原則有二,第一個是預防原則,不要等到病人已經快要沒救了才救他;第二個是不傷害病人的原則。

可是,我們在處理萊克多巴胺這個問題上,我們提出來那麼多的證據,為什麼都沒被接受?甚至還要扭曲成「歐盟沒有科學證據」的說法呢? TIFA 的部分我就不談了。大家看一下條文,TIFA的條文本來就有說,如果我方任何一方提出 來的話,那就應該要來談。美方為什麼可以不談呢?其實,他是違反跟台灣簽的 TIFA。

我們的政府有沒有退讓?有沒有去抗議?為什麼可以讓美國人不談?其實我們也不想讓美國人談,因為美國人要的是開放稻米、開放豬肉、開放健保的核價(美國的藥價要再訂高一點)、要求專利法更保護美國的專利。

工商時報最後的結論說:其實有TIFA也不能談 FTA,就算有FTA,台灣也要付出慘痛的代價,而且,美方還不一定要跟我們談。

陳武雄前主任委員說,加入FTA對台灣農業的衝擊非常大,而且,他認為台灣的農業是加入FTA的絆腳石。經濟部次長梁國新指出,如果要美國跟我們談 FTA,除了牛肉要全部(所謂全部,包括牛肉與內臟)開放,連豬肉和稻米也要開放。這是他講的,不是我講的,台灣要準備全面開放了嗎?