全文／蘇偉碩8年前就反萊劑：我們政府有沒有去抗議？

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬，遭警方約談。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。事實上，蘇偉碩長期反對萊克多巴胺進口，2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，當時並未遭到警方約談。

立法院社會福利及衛生環境委員會曾於2012年3月28日召開「肉品安全面面觀 」（食品衛生管理法部分條文修正草案）公聽會， 地點在群賢樓801會議室。

蘇偉碩發言全文：

主持人、各位委員。因為今天時間非常有限，我只能做簡要的報告，關於萊克多巴胺的真實謊言，在看下一張slide之前，剛才聽完非常多的官員在實話當中包含著非常多的謊言， 我歸納起來只有一句「政府要求我們吃毒求保命」，台語是「呷毒救性命」。



簡單來講，我的結論其實就是「造假之風，起於政府；公然示天下以偽，直追百年之前」，我以個人參與政府這次決策的經驗作本，整個政府所有的報告裡頭充滿著公平交易法裡所謂的「標示不實」的內容，什麼以健康為本、根據專家會議結論、爭取美國外交支持、國際經貿戰略地位、遵守WTO國際規範會引發美國貿易報復？全部都是說謊。我的結論是，政府「有毒」、人民「有淚」。

This is a toxic government. We are tearful people and fearful. 「總統說謊」，這一段請錄音存證，因為這個是要負法律責任的，如果沒有證據的話，我就犯了加重誹謗罪。行政院長也說謊。說謊！說謊！還是說謊！3月8日行政院長召開過一次所謂的記者會，他說：「第三次專家會議裡有一段說『查過了現有所有的文獻之後，沒有查到消費者食用中毒，所以就表示沒有科學證據證明這樣子有害。』」是這樣子的嗎？

會議紀錄戳破總統與行政院長的謊言，3月3日明明會議紀錄根據當時的討論，那一句話是說：「根據林主任跟詹教授查閱目前可能查到的文獻，還沒有查到有人有做萊克多巴胺對人體無害的研究。」連研究都沒有做，怎麼可能有科學證據呢證明它是安全的？

而且，那次會議裡我是主張那幾句話要刪除掉，所以是沒有共識。我這裡只再補充我再提出來的這個科學文獻，從1998年至去（2011）年，目前至少有6篇國際文獻指出，瘦肉精有促進癌症擴散與復發的危害之證據。在座有我非常尊敬的醫學界前輩，當一個醫生最重要原則有二，第一個是預防原則，不要等到病人已經快要沒救了才救他；第二個是不傷害病人的原則。

可是，我們在處理萊克多巴胺這個問題上，我們提出來那麼多的證據，為什麼都沒被接受？甚至還要扭曲成「歐盟沒有科學證據」的說法呢？ TIFA 的部分我就不談了。大家看一下條文，TIFA的條文本來就有說，如果我方任何一方提出 來的話，那就應該要來談。美方為什麼可以不談呢？其實，他是違反跟台灣簽的 TIFA。

我們的政府有沒有退讓？有沒有去抗議？為什麼可以讓美國人不談？其實我們也不想讓美國人談，因為美國人要的是開放稻米、開放豬肉、開放健保的核價（美國的藥價要再訂高一點）、要求專利法更保護美國的專利。

工商時報最後的結論說：其實有TIFA也不能談 FTA，就算有FTA，台灣也要付出慘痛的代價，而且，美方還不一定要跟我們談。

陳武雄前主任委員說，加入FTA對台灣農業的衝擊非常大，而且，他認為台灣的農業是加入FTA的絆腳石。經濟部次長梁國新指出，如果要美國跟我們談 FTA，除了牛肉要全部（所謂全部，包括牛肉與內臟）開放，連豬肉和稻米也要開放。這是他講的，不是我講的，台灣要準備全面開放了嗎？