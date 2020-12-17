蔣萬安批衛福部提不出科學證據　「說不過蘇偉碩只好法辦他」

▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團代表17日上午帶著花束與水果禮盒，聲援遭約談的反萊豬醫師蘇偉碩，立委蔣萬安受訪表示，衛福部提不出科學證據，無法跟專家學者直球對決，「說不過人家，就法辦人家」。

蔣萬安表示，10月12日他在立法院衛環委員會以召委身份召開公聽會，當時就邀請蘇偉碩到場，蘇偉碩的相關言論全都引據學術期刊、科學報告，且他的言論也不是第一次出現，十幾年來立場從頭到尾都一致，當天包含衛福部長陳時中等官員都在現場，沒有提出任何反駁蘇偉碩的話，為何在兩個多月後的今天告發他？若認為蘇偉碩的說法有疑慮，應提出證據反駁、澄清，而非以打壓言論自由方式，壓制人民聲音，告發蘇醫師。

蔣萬安說，若以衛福部的標準，前行政院發言人丁怡銘在攻擊冠軍牛肉麵店時，為何不立即告發？這就是雙重標準，直批民進黨是「標準的雙標黨」。

蔣萬安再指出，衛福部這麼大的部會，預算規模上千億，有能力做很多澄清、說明，或是配合行政院做圖卡說明都可以，卻無法跟專家學者直球對決，「說不過人家，就法辦人家」，直接壓制人民的聲音。

蔣萬安說，萊克多巴胺對人體有害的事實，不會因為衛福部提告就有所改變，民進黨政府為了讓人民吃萊豬，已經不擇手段滿口謊言，毀了商譽還要欺壓百姓，非常離譜。最後蔣也鼓勵蘇偉碩，繼續堅持專業，為民發聲，國民黨團全員願做他的後盾。

▲國民黨團聲援蘇偉碩醫師（左三）。（圖／記者羅婉庭攝）

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