蘇偉碩2012年轟馬政府「要我們吃毒」　今反萊豬遭蔡政府法辦

▲蘇偉碩醫師公開反萊豬，遭警方約談。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。事實上，蘇偉碩長期反對萊克多巴胺進口，2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，當時並未遭到警方約談。

立法院社會福利及衛生環境委員會曾於2012年3月28日召開「肉品安全面面觀 」（食品衛生管理法部分條文修正草案）公聽會， 地點在群賢樓801會議室。

蘇偉碩當時在會中表示，聽完非常多的官員在實話當中包含著非常多的謊言，他歸納起來只有一句「政府要求我們吃毒求保命」，台語是「呷毒救性命」；簡單來講，他的結論其實就是「造假之風，起於政府；公然示天下以偽，直追百年之前」。

蘇偉碩指出，他以個人參與政府這次決策的經驗作本，整個政府所有的報告裡頭充滿著公平交易法裡所謂的「標示不實」的內容，什麼以健康為本、根據專家會議結論、爭取美國外交支持、國際經貿戰略地位、遵守 WTO 國際規 範會引發美國貿易報復？全部都是說謊，他的結論是，政府「有毒」、人民「有淚」。

蘇偉碩說，「我們的政府有沒有退讓？有沒有去抗議？為什麼可以讓美國人不談？其實我們也不想讓美國人談」，因為美國人要的是開放稻米、開放豬肉、開放健保的核價（美國的藥價要再訂高一點）、要求專利法更保護美國的專利。

他強調，在處理萊克多巴胺這個問題上，「我們提出來那麼多的證據」，為什麼都沒被接受？甚至還要扭曲成「歐盟沒有科學證據」的說法呢？

「其實有TIFA也不能談 FTA，就算有FTA，台灣也要付出慘痛的代價。」蘇偉碩說，前農委會陳武雄稱加入FTA對台灣農業的衝擊非常大，經濟部次長梁國新也指出，如果要美國跟台灣談 FTA，除了牛肉要全部（所謂全部，包括牛肉與內臟）開放，連豬肉和稻米也要開放，「這是他講的，不是我講的」，台灣要準備全面開放了嗎？

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