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中捷通車延期　北市副市長彭振聲：負責到底　2月底前改正瑕疵

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記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線11月16日試營運後，接連發生2支連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕14日表示，基於安全第一原則，取消原訂19日的通車日期，並打算向北捷局求償。

對此，台北市副市長彭振聲15日表示，目前法國方面已在製造新的軸心，而日本川崎公司的技術人員則還在防疫旅館中，北市府會督促如期完成，就是希望能在2月底以前將整個瑕疵改正過來。

針對中捷議題，彭振聲15日下午提及，中捷由三大公司承攬，包括國內中鼎工程股份有限公司（CTCI）、法國阿爾斯通運輸股有限公司（ALSTOM），以及日本川崎重工株式會社（KAWASAKI），這次斷裂部分是18列車廂中第29號跟30號的中間連結器軸心斷裂，初步調查，斷裂的拿去做實驗後，發現斷的那2支不合規定，北捷局為安全起見，將所有拆下來，確定其他30支都沒問題。

▲▼台北市副市長彭振聲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者袁茵攝）

彭振聲表示，已經發生事情了，會更嚴謹檢測，現在法國阿爾斯通運輸股份有限公司已經在重新研究能否改變材質，或是連結部分做結構性改變，也已經製造了，不過不僅是製造，還要有時間做材料試驗，看是不是符合設計規範，希望在2021年2月中旬或2月底將一切動作完成。

彭振聲提及，既然台中捷運是由北捷局承攬的，北市府理應概括承受、負責到底，把品質做好、工程完工，雖然外界擔心工程訴訟走很久，但也不會有這種狀況，北市府會督促捷運局如期完成。

至於怎麼督促日本川崎公司，彭振聲說，由於現在是疫情期間，技術人員還在防疫旅館中，每天只能靠視訊盡量求取比較準確說法，目前都在多方面進行，法國重新製造的軸心也在製造中，相信技術人員到現場後，包括技術檢測等，希望2月底之前將整個瑕疵改正過來。

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