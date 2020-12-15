總統府：蔡英文非常肯定支持蘇貞昌　炒作內閣改組毫無意義　

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院近期爭議不斷，「倒閣」傳言四起，即使總統蔡英文與府方已數次替行政院長蘇貞昌澄清，目前無內閣改組規畫，但此事仍甚囂塵上。對此，總統府發言人張惇涵15日批評，蔡英文非常肯定及支持蘇貞昌，也沒有打算內閣改組，媒體炒作毫無意義。

張惇涵批評，這段期間包括中國官媒在內等特定媒體點名批判蘇貞昌，炒作內閣改組等議題，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。

張惇涵指出，蔡英文不僅非常肯定蘇貞昌，深知蘇及他帶領的內閣團隊的辛苦，也非常支持蘇貞昌，期盼蘇貞昌和內閣團隊持續全力以赴，推動各項國政建設。

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，綠營人士獨家透露訊息，對於外界所揣測農曆年前後可能進行內閣改組「不會發生」，蘇貞昌至少會做到明年年底。



民進黨中常委梁文傑9日則指出，蘇貞昌是否被撤換的起始是中天跟中時系統不斷在外放話，認為這樣可以保住中天。他也坦言，他覺得蘇貞昌任期至少可當到2022年縣市長選舉結束。

▼總統府15日批評炒作內閣改組毫無意義。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

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