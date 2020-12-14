獨家／內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

▲行政院長蘇貞昌立院備詢，藍委炮火猛烈。（圖／翻攝國會頻道）

記者周佩虹／綜合報導

近來因萊豬事件所引發的各種風波，內閣改組議題再度成為政壇焦點，即使蔡總統臉書澄清、府發言人親上火線說明，改組一事仍然甚囂塵上；不過根據綠營人士獨家透露訊息，對於外界所揣測農曆年前後可能進行內閣改組「不會發生」，蘇院長至少會做到明年年底。

黨內人士指出，今年從新冠肺炎疫情爆發至今，加上中天事件到萊豬進口，蘇院長所有責任一肩扛，聲望直直落，在立法院多次被杯葛上不了台，若照他過去的個性怎麼可能忍得住，但他所有責任一肩扛，而且扛得住，這也是蔡總統對他最感謝的部份。

黨內人士強調，外界所謂的「留校查看」確實是空穴來風，蘇院長今年底、農曆年前後都不會被換掉，甚至會做到明年底，因為蔡總統眼下真的也找不到任何人能取代這位為黨為府「扛大旗」的閣揆。

▲ 蔡英文與蘇貞昌12日一同出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會 。（圖／總統府提供）

這位親近高層的民進黨人士私下透露，雖然外界不斷揣測內閣改組一事，但蔡總統確實沒有打算「換院長」，主要關鍵在於，如今黨內找不到像蘇貞昌這樣願意扛起一切責任「又挺得住」的人，蘇蔡如今已是唇齒相依的生命共同體。

據了解，當初蔡總統兼任黨主席最不希望的就是被派系綁架，而蘇貞昌這次接任行政院長，完全就是義無反顧、不怕得罪人，充份展現「衝衝衝」的精神，也符合蔡總統的期待；此外，該名人士也表示，就如蘇貞昌自己透露的，上任沒多久就與總統談到萊豬議題，他應該已經做好心理準備，面對所有可能出現的罵名及最壞的狀況，打好政治人生這一仗。

也因此，黨內人士認為，蘇貞昌將會以蔡總統的選戰佈局為最優先考量，若避免人事更迭造成2022縣市長提名風險，蘇貞昌直接做到明年年底是蔡總統最有可能的選擇。

▼ 蔡英文總統12日與蘇貞昌共同出席第49屆建築師節慶祝大會 。（圖／總統府提供）