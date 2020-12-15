蔡英文攜手蘇貞昌的3大關鍵　5月談話暗藏「四字」密碼

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家訊息，目前內閣不會改組，總統蔡英文會繼續讓蘇貞昌帶領行政團隊。總統府高層表示，今年5月8日，蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆時曾提到，「在未來四年第二個任期中，對台灣未來的擘劃，我相信，他是我的好夥伴，他是最佳的執行者」，當時這個「未來四年」已經顯示總統與院長兩人的互信，而這四個字也被解讀是語帶玄機的「密碼」。

對於近期部分人士不斷炒作內閣改組話題，總統府高層也表示，蔡英文多次親上火線力挺，「這些炒作毫無意義，總統也沒這個打算」。熟悉蔡、蘇互動的黨政高層人士則指出，蘇貞昌說的「總統與院長最知道彼此的辛苦」，這句話道盡兩人的堅定互信與良好的互動，「就像上週法國雜誌《Le Point》的封面，既然蔡英文代表台灣跟其他四國在跑道上賽跑，那就繼續衝衝衝吧！」

黨政高層表示，之所以會有蔡英文「換閣揆」的說法，不外乎是蘇貞昌處理極為棘手的美豬進口，以及中天電視換照的議題，進而產生政黨對壘，出現嚴重消耗閣揆、團隊政治能量的狀況，而這些狀況也可以從國內政黨氛圍、國際肯定，以及黨內競逐3大面向來一窺端倪。

首先，從國內政黨氛圍來看，內閣團隊碰到了美豬、中天換照議題，讓國民黨找到題材發揮，而其他小黨也尋求議題勢必打蛇隨棍上，所以造成內閣的耗損是可以想見的。因此，當蘇貞昌上任沒多久，跟蔡英文談到美豬議題時，大家心裡就已知道，這會是一場硬仗，而且只有蘇貞昌扛得住。

但根據民進黨在對手大力操作「秋鬥遊行」之後於12月初所進行的民調顯示，泛綠支持度46.3%、泛藍才25.7%，差距還是落在20％上下，因此，民進黨內也有分析認為，藍營這一連串的動作，其實只是在凝聚藍營自己的支持者的認同，沒辦法有效拉攏中間選民。

如果撇開國內的藍綠對抗，從國際的視角來看台灣，黨政高層指出，整個內閣團隊防疫表現絕對是首屈一指，不需贅述；而在經濟的表現上，2020年第三季，經濟成長率是3.33％，穩居亞洲四小龍第一，而全年經濟成長率，預估可上修至2.54%，也會是四小龍唯一正成長的國家。

黨政高層表示，國內的政治紛擾、政黨競爭都難免，但把視角拉到「國際」的角度來看台灣，就會認為台灣執政表現很出色，從各大外媒的報導就可知道，台灣受到國際社會的高度肯定；而蔡英文近期也大動作展開「外交週」，密集啟動美國總統大選後的「跨黨派對話」工作。

蔡英文除了獲頒「全美議會交流理事會」（ALEC）的「國際領袖先鋒獎」，也出席「2020台美日三邊印太安全對話」，與美國前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）視訊連線；接著再與美國眾議院議長裴洛西「線上同框」，同時也於川普政府高層關係密切的保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表線上演說。

黨政高層表示，這一連串的外交表現，打破國民黨在美國大選期間大力操作的「押寶說」，再次向國人證明蔡英文政府在外交工作上的突破，「持續爭取美國跨黨派支持」也證明不是口號。

若從接班的角度來看民進黨，黨政高層也指出，黨內有意更上層樓的諸侯、明日之星們，在前高雄市長韓國瑜「請假選總統」後，綠營要再半路辭官，接掌閣揆的可能性大大降低，因為這很容易被對手操作「雙標」，「為何韓國瑜不行，民進黨卻可以？」

另外，在蘇貞昌一邊帶頭防疫一邊還要擋對手砲火，有志者此時應該也不會想要跳火坑，處理極為棘手的美豬議題，以及中天換照的後續風波，賠掉自己的政治能量。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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