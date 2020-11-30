單日暴增24例境外移入　柯文哲：意料中的事情

▲柯文哲出席2020台北市後疫情時代交通論壇「轉動未來-行的智慧新生活」記者會。 （圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

近日新冠肺炎境外移入案例暴增，至29日為止5天內新增33例境外移入，30日甚至一次新增24例境外移入。面對境外移入確診數持續攀升，台北市長柯文哲30日下午表示，「這也是意料中的事情。」

柯文哲30日出席2020台北市後疫情時代交通論壇「轉動未來-行的智慧新生活」記者會，進入會場前被媒體詢問，30日一次新增24例境外移入，甚至傳出有「假檢疫報告」，柯文哲回應，「哎！這也是意料中的事。」媒體追問，那這樣跨年還要不要繼續辦？柯文哲說「跨年還久。」

針對柯文哲本人在一個常常PO民眾黨內部會議內容、使用蔣渭水當大頭貼的「weien.cheng」帳號中親自留言，「做黑函的攻擊，十分可恥」，還要求用本名公開對質，並補上一句「我很討厭你這種蟑螂」。媒體詢問，是不是很討厭蟑螂？柯文哲並未正面回應，僅說「奇怪為什麼⋯發言人要不要幫忙處理？」

隨後柯文哲上台致詞，他提及台灣新增20幾個境外移入，其實這幾個月全球每日新增案例一直上升，包括美國29日似乎也新增14案例，台灣表面上看起來平靜，但那是因為有嚴格的邊境管制，這一定要撐住，沒撐住的話，台灣疫情隨時會爆發。

柯文哲表示，邊境管制大概有3個重點，第一個是防疫旅館，第二是居家檢疫，「還有一定要堵住的日租套房！」過去日租套房沒有很用力封殺，「這次我就跟觀傳局講，有風吹草動一定要拿人頭來。」若萬一未來有本土感染案例，他有跟環保局、衛生局與民政局說一定得馬上撲滅，不能讓疫情擴散，希望能撐到疫苗普遍使用的時刻。

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