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莫德納疫苗最新數據「超過94％有效」　擬申請FDA緊急許可

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▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲莫德納公司研發新冠疫苗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國生技公司莫德納（Moderna）的最新數據顯示，該公司生產的新冠疫苗有效性超過94％。莫德納公司擬向美國FDA申請緊急使用授權，成為繼輝瑞（Pfizer）後第二家申請授權的製藥商。這意味著，首批莫德納疫苗有望在數周之內提供接種。

根據CNBC報導，莫德納最新分析評估疫苗晚期試驗的3萬名受試者數據，發現在安慰劑組中觀察到185例COVID-19疾病案例，而在疫苗組中僅觀察到11例，代表疫苗的預估功效達到94.1％。

莫德納11月16日就已公布疫苗第三期試驗的初步分析數據，顯示疫苗有效性至少達到94％，而30日公布的最新數據則更具全面性。莫德納公司指出，數據顯示疫苗能夠預防重症發生，受試者中觀察到30例重症病例均來自安慰劑組別。

莫德納表示，該公司研發的疫苗在任何年齡層、種族或性別方面的有效性都呈現一致，並且具有良好耐受性，最常見副作用為接種部位疼痛、肌肉酸痛、頭痛、疲勞等。

莫德納CEO班塞爾（Stephane Bancel）表示，「我們相信，我們的疫苗為改變大流行進程提供了一項全新的強大工具，並且有助於預防重症發生，降低住院率和死亡率。」

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