疫情下自殺女性暴增83%！日本10月自殺人數超過染疫總死亡數

▲新冠疫情爆發後，增加日本的自殺比例。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本單日新增確診數屢創高峰，然而疫情本身雖然可怕，隨著疫情而來的打擊也正一步步侵蝕著社會各個角落。由於疫情重創經濟，許多企業破產、裁員，進而導致大規模失業，使得日本民眾壟罩在各種焦慮中。根據官方統計，光是10月死於自殺的日本人就超過了因染疫而死的總人數，其中女性與學生最多。

根據CNN報導，厚生勞動省統計，疫情爆發至今，因染疫而死的日本人共為2087人，但根據日本警察廳統計，10月的自殺人數為2153人，直接超過了因新冠肺炎而死的總人數。據了解，在10月的自殺人數中，女性比同期增加了83%。

專家分析，造成數據巨幅波動的原因可能為女性多半從事服務業，而這些產業受疫情的影響最為嚴重，許多人慘遭裁員、解雇。除了因失業造成的經濟負擔外，疫情爆發後學校強制停課，女性在家與小孩相處的時間大幅增加，親子關係間的壓力也隨之而來。

另一方面，對學生而言，因疫情影響脫離原本的社交環境，在家必須持續面對父母，同時又必須調適課業壓力，進而成為另一個困境。日本兒童健康與發展中心近日針對8700多名的親子進行調查，發現其中有高達75%的學童都因疫情產生心理壓力。

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