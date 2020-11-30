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圓山花博設「黃信介廣場」被文化部否決　北市改採「無形」方法

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▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

▲捷運圓山站外地圖，已清楚標示「黃信介廣場」等名稱。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲30日赴圓山花博公園的黃信介廣場，與前副總統呂秀蓮等人一同參加黃信介民主紀念特展，柯文哲當時提及，原本要在這設立黃信介小型廣場，然而文化部有意見，所以不能做硬體建設。對此，台北市副市長蔡炳坤進一步解釋，是文化部文資委員質疑，此地與黃信介的關聯，加上此地是國定古蹟，所以基於尊重文化部，他們改採「無形」方式讓民眾了解這裡就是黃信介廣場。

柯文哲30日在圓山花博公園參加黃信介民主紀念特展記者會，並於致詞時提及，這裡本來要設立黃信介的小型廣場，「但因為圓山遺址，文化部還有意見，所以不能做硬體建設。」但他們會繼續努力，在圓山遺址考察告一段落後，重新把這完成。

▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

關於文化部對北市府規劃黃信介廣場有意見，蔡炳坤於會後接受訪問時提到，原本想在這裡設計黃信介聲波設計作品，但由於這裡是圓山遺址國定古蹟，且文化部文資委員質疑此地與黃信介的關聯，儘管他們已有完整說明，提出當年民主運動就在此地，以及黃信介會到此散步等，但仍在文化部文資審議時被否決。

蔡炳坤表示，基於尊重文化部，所以他們在去年開始思考，若「有形」受到限制，那就做「無形」的概念。今年3月市政會議通過，將此地命名為「黃信介廣場」，因為命名是市府權限，所以是他們可以做到的事情，並且透過捷運站、範圍外周邊做指標、路線指引。

此外，蔡炳坤也提及，將來在這裡辦活動，地點都會寫「黃信介廣場」，讓大家知道這裡就是黃信介廣場，不過還是會努力堅持，等文化部2021年底圓山遺址的上位保存計畫通過後，北市府會在對此提出具體規劃，現階段先透過展覽讓大家知道，「這裡就是黃信介廣場！」

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▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。

▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市副市長蔡炳坤說明圓山花博「黃信介廣場」。（圖／記者袁茵攝）

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