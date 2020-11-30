秋冬專案12月1日起跑　侯友宜：不按規定戴口罩「該開罰就開罰」

▲侯友宜接受朱學恒專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者黃巈禾／台北報導

秋冬專案12月1日零時上路，民眾進出8大類場所將強制戴口罩，勸導不聽者，將處以最高1萬5千元罰款。對此，新北市長侯友宜表示，會配合中央政府，屢勸不聽者，該開罰就開罰。

對於秋冬專案實施前一天，國內單日爆增24例境外移入，侯友宜30日接受廣播節目專訪表示，新北市每天監控疫情狀況，疫情指標就是阻絕境外，境外案例若上升就要小心零星社區感染，各單位已儲存能量，必要時要超前部署。

侯友宜指出，有幾項重要指標，首先須了解24例境外移入從哪裡來？第二、入境和居家檢疫人數有多少人？是否有潛在風險？這些潛在的風險管控如何？要給予居家檢疫個案關懷；新北市最近舉辦大型活動，必須要密切關心，要求民眾戴口罩、勤洗手、身體不舒服不要出門，不管教育單位或活動場所，這些一定要嚴格要求。

侯友宜提到，12月1日開始秋冬專案，對於不按規定戴口罩者，屢勸不聽者該開罰就開罰，中央與地方要合作，中央要把源頭把關好，阻絕境外。

對於國內監獄出現第1起收容人確診個案，侯友宜說，監獄很容易群聚，監獄裡有衛生單位，在沒有完整把握的情況下，應該單獨放在衛生單位，用居家檢疫的方式隔離。

秋冬專案12月1日上路，國內民眾進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等8大場所，都得強制戴上口罩，經勸導不聽者，可由地方政府主管機關開罰3千元到1萬5千元罰鍰，新措施將實施到明年2月28日。

▼秋冬專案，12月1日零時上路，8大類場域沒戴口罩者最高開罰1.5萬（圖／陳昱璇製）