返台通緝犯確診入監再隔離治療　桃監實施同舍收容人暫停接見

記者沈繼昌／桃園報導

本月27日從菲律賓馬尼拉返台的周姓通緝犯，經航警局警解送桃園監獄服刑，隔天被驗出確診，雖然桃監強調，周已有咳嗽症狀，獄方安排隔離觀察，經衛生局通知確診後已送指定醫院隔離治療中，但桃監官網29日卻公告「部分收容人因實施自主健康管理，自11月29日起暫時停止接見登記服務」，其中有88為收容人被列入，桃監指出，其中20餘人是基於防疫考量，其餘則是有違規情事站停接見會客。

▲周姓通緝犯日前返台送往桃監執行後被驗出確診，桃監緊急送醫院隔離治療。（圖／記者沈繼昌攝）

周男因涉及傷害致死案被判刑5年4月定讞，但周確前逃國外逃避刑責被發布通緝，周卻在本月27日晚間7時許搭機返台，入境後被航警局人員押解，在地檢署檢察官完成視訊確認身分與人別無誤後押解至桃監服刑，未料才過一天，桃園市衛生局確認周男為新冠肺炎確診個案。

▲周姓通緝犯日前返台送往桃監執行後被驗出確診，桃監緊急送醫院隔離治療，29日緊急在官網上公告「自主健康管理，停止接見登記」。（圖／翻攝自桃監官網）

據指出，周男在桃園機場一採時為陰性，入監時獄方在隔離區進行新收程序，也做好防護措施，讓周男比照居家檢疫模式入住獨居房隔離，因周曾表明在菲律賓已有咳嗽症狀，獄方通報桃園市衛生局進行二採，29日二採報告出爐周為確診個案，立即被桃監轉送指定醫院進行隔離治療，也成為台灣矯正機關第一例確診通緝犯。

桃監官網在29日公布部分收容人因實施自主健康管理，29日起暫停接見，總計公告的收容人有88人，桃監指出，只有20多人與周男同舍不同房，基於防疫考量，獄方決定暫時停止接見，比照防疫規定隔離14天，期間三餐改為送餐，其餘60餘人則是違規因素停止接見。

此外，桃園市衛生局也派員進入桃監進行疫調，曾與周男接觸的管理人員雖然都有做好防護措施，但依防疫規定仍進行自主健康管理。

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