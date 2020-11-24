蔡英文啟動潛艦國造開工　美軍「J2」少將晚間結束3天秘密行離台

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日上午主持「潛艦國造建造案開工典禮」，正式掀開台灣潛艦國造重要的歷史一頁；在此同時，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，也在晚間完成為期3天「極為機密」的訪問，7時15分搭乘專機離台。

▲美國官員專機，24日晚間準備離台。（圖／記者張榮恩攝）



▲美國高層官員結束3天秘密行程，24日晚間搭專機離台。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

《ETtoday新聞雲》22日獨家揭露，負責美國亞太地區軍事情報的海軍少將史達曼等人，在22日晚間搭乘專機降落松山機場後；《路透社》隔天也跟進報導；半島電視台則報導，目前擔任卡內基國際和平基金會副總裁的美國駐台灣前代表包道格（Douglas Paal）指出，如果這次造訪台灣的官員真的是印太司令部「J2」的史達曼的話，「據我所知，這是史無前例的」。

不過，本次所謂「史無前例」的訪問，各方都極度低調，因此台美官方至今雖然都未證實，但也未直接否認。總統府發言人張惇涵日前表示，台美之間有很多密切的互動跟交流，這次訪台因為行程不公開，基於台美互信，不會透露官員是誰、行程是什麼，相關議題都不會證實，也不會評論。

但是，對於未來美國高層官員訪台，是否會成為常態？張惇涵則說，從衛生部長到次卿，都是2018年美國跨黨派，通過《台灣旅行法》的具體實踐，希望台美有更多互動跟交流，希望建立更好的夥伴合作關係。

對此，退役陸軍少將、國民黨前桃園市黨部副主委于北辰則表示，這次是現役軍人搭乘美國行政專機來台，確實很不尋常，只能說《台灣旅行法》在川普政府2018年3月16日簽署生效後，先前看到美國衛生部長阿扎、國務院次卿克拉奇等「文官」，現在間接證實「武官」也來台，證明這個法案簽署「不是簽假的」。





有關本次史達曼訪問台灣，內情評估，無非是要強化台美，以及區域間理念相近國家，在太平洋的戰略佈局與重組，在史達曼訪團抵台的同時，也有美方高層專機分別降落馬尼拉、新加坡。另外，從本次訪團飛抵台灣的行程上可發現，班機從美國夏威夷起飛，先行飛抵日本後才轉至台灣，可見在主要民主國家的合作上也更為顯著，所以訪團中也傳包含一名熟悉日本關係的高級官員隨行。

▲美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

除此之外，蔡英文24日上午赴高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」，這為台灣潛艦國造掀開重要的歷史一頁。她在談話中提到，透過這次動工，要讓世界看見台灣守護主權強烈意志，而且「潛艦」是海軍發展不對稱戰力，嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備。

就在「潛艦國造」正式開工，為我國海軍戰力啟動全新的歷史後，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼訪團一行，也在晚間結束為期3天的秘密訪問，於19時搭乘專機離台。

▼蔡英文宣布國艦國造動工。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

