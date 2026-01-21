阿蘇火山直升機意外搜救中！前機師分析「生還機會渺茫」

記者劉邠如／綜合報導

日本阿蘇火山發生台灣觀光客搭乘直升機意外，引發外界高度關注飛安風險。對此，前華航飛行員、現任台北市議員張志豪 接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，直升機屬於旋翼機，空氣動力學與一般客機不同，本身就更容易受到氣流與空氣擾動影響，尤其在火山口、山區與雲霧頻繁的環境飛行，「本來就是高風險操作」，任何突發氣流變化，都可能在短時間內造成飛行失控，導致嚴重事故。而依他來看，乘客生還機會渺茫，「除非有奇蹟」！

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

張志豪分析指出，直升機在火山地形飛行，本身就屬於高風險環境。張志豪說明，直升機在航空學上屬於「旋翼機」，其空氣動力學原理與一般民眾常搭乘的定翼機不同，「本身其實蠻容易受到氣流、空氣擾動的影響」。

他指出，火山口附近因地形與溫差關係，容易產生不穩定氣流，「溫度上有一些差別，就可能造成空氣擾動，影響直升機的飛行因素」，進而導致失控風險。此外，火山地區也常伴隨雲霧，一旦視線不佳，「也有可能直接撞擊山壁，產生危險」。

張志豪也提到一種較極端、但不能完全排除的可能性，就是火山氣體影響。他表示，火山口噴發出的氣體可能含有硫化物，若被發動機吸入，或進入座艙，「有可能會造成人體或系統上的影響」，儘管機率不高，但仍是事故調查中需要納入評估的方向。

針對外界關注機師擁有約40年飛行經驗，張志豪也直言，這樣的資歷在航空界已屬相當資深，「理論上對各種緊急狀況、機械故障的反應都應該非常快速、熟練」，因為飛行員平時即依照標準作業程序（SOP）與檢查表訓練應變。他坦言，在如此經驗豐富的情況下仍發生意外，「確實讓人覺得相當不尋常」，也顯示當下狀況可能相當嚴峻。

至於生還可能性，張志豪則相對保守表示，從目前傳出的撞擊情形與殘骸破壞程度來看，「機上人員能夠生還的機率恐怕不高」，即使第一時間存活，在高山低溫、惡劣環境甚至可能存在有毒氣體的狀況下，「能否撐到救援，其實並不樂觀」，仍有待後續搜救與官方調查結果進一步釐清。

▲阿蘇火山直升機傳失事2台灣人失聯！直播鏡頭疑捕捉到墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG）