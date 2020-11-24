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好市多爆紅「液體衛生棉」也下殺！「黑五限定」第三波優惠商品快看

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記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」於本周正式開跑，連7天祭出百樣下殺商品，繼次日的鑽石項鍊、雙螢幕筆電後，明（25）日第三天的精選優惠商品也搶先曝光，不僅再度有精品類鑽石耳環，還有女性朋友最愛、來好市多必買的液體衛生棉，把握機會囤一波。

▲costco好市多內湖店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多黑色購物節本周開跑。（資料圖／記者陳涵茵攝）

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑色星期五第三天精選優惠商品曝光。（圖／截自好市多APP）

▲▼好市多黑色星期五購物節。（圖／截自好市多APP）

好市多「黑色購物節」第三日精選優惠商品搶先曝光，有SAMSUNG 58吋 CRYSTTAL 4K UHD 電視、STAUB鑄鐵炒鍋含玻璃蓋、BALMUDA空氣清淨機、好自在日用液體衛生棉、好自在量多日用液體衛生棉、科克蘭雙人舒適毯、1.4克拉鑽石耳環、亞培安素成人保健營養品原味、亞培安素成人保健營養品香草少甜、CALVIN KLEIN女彈性棉質內褲3入組等共10樣。

其中，「液體衛生棉」可是榮登女性朋友們到好市多必囤的好物之一，明日則還有家電如電視、空氣清淨機等以及鑽石折扣，把握機會再開逛。 好市多黑五限定優惠從23日開跑至29日止，同樣延續去年一共有7天時間，並祭出上百樣優惠商品，最高可激省28萬，各門市營業時間也提早至9點開始營業，27至29日則提早至8點開門。

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