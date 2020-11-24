下台中聲請搜索票！新北2刑警「國道爆胎」翻車送醫…偵防車狂冒煙

記者陳雕文、黃孟珍／新北報導

國道3號南下133.9K處24日下午1時許，發生一起車禍！一輛自小客車因不明原因自撞內側護欄，當場橫躺於國道內側車道，還冒著白煙，車內男駕駛與乘客一度受困車內。警消人員獲報趕赴現場處理，協助2人脫困。據了解，2人為新北市中和警分局偵查隊員警，當時是要南下台中地檢署聲請搜索票，不料卻發生意外。

▲救援人員到場協助2名刑警脫困，所幸2人並無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後，立即派遣後龍分隊前往處理，到場時發現，小客車打橫在內側車道，車頭扭曲變形，還冒出陣陣白煙，但未見有人下車，警消人員緊急協助男駕駛及乘客下車脫困，並將人送醫治療，2人酒測值均為0。

據了解，2名男子的身分為新北市中和警分局的曾姓、潘姓員警。事發時2人是為了一起大麻案件，要南下台中地檢署聲請搜索票，孰料，行經該路段時，卻因偵防車左後輪胎爆胎，釀成翻覆意外，曾警頭部出現3公分撕裂傷，身體多處擦傷，潘警則是手部受傷，所幸2人皆意識清楚，無生命危險，經送醫治療後已無大礙。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲中和刑警南下台中卻在國道上爆胎，發生翻車事故。（圖／記者陳雕文翻攝）