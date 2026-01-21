阿蘇年吸118萬遊客！直升機「近距離賞火山口」　超夯行程反奪命

▲阿蘇火山觀光直升機能近距離欣賞火山口，外籍觀光客紛紛搶搭，怎知卻發生意外。（圖／記者周湘芸攝）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣籍旅客與日籍飛行員至今失聯。事實上，阿蘇九重國立公園向來是熱門景點，每年吸引118萬外籍旅客到訪，其中搭乘觀光直升機近距離觀賞阿蘇火山中岳火山口更是最受歡迎的體驗項目。這起意外不僅震驚當地觀光業，更讓外界開始關注活火山上空飛行的安全問題。

根據《每日新聞》報導，警消已在阿蘇火山中岳第一火山口內發現直升機的殘骸，目前已經派遣先遣隊到附近勘查情況，以確定是否能夠重新展開搜救任務。儘管阿蘇火山壯麗的自然景觀吸引無數遊客，但中岳本身仍是一座活火山，因此也增加搜救任務。

一間專門接待中國與台灣旅客的業者透露，阿蘇觀光直升機因為能在阿蘇火山口附近「親身感受大自然的震撼力」而廣受好評，尤其直升機能夠「從空中近距離俯瞰火山口」，獨特體驗也經常吸引遊客大排長龍等候搭乘。如今卻發生墜機意外，讓業者也震驚不已，直言，「完全沒想到會發生這種意外」。

值得注意的是，阿蘇火山中岳火口周邊1公里範圍內基本上禁止無人機及遙控飛行器等無人航空器飛行，因為一旦墜落，因為地面火山氣體濃度原因，將難以回收。相較之下，載人飛行並不在禁飛範圍內，因此觀光直升機才能在此區域飛行。

福岡管區氣象台指出，阿蘇山目前的噴火警戒級別為1級，火山活動處於持續下降的狀態。地面部分會依據火山氣體濃度狀況實施進入管制，但就上空飛行而言，只要氣象條件符合標準，原則上並不存在特別的危險性。

如今直升機機體被發現墜落於中岳第一火山口，救援團隊必須一邊監測火山氣體濃度一邊進行救援作業，增加搜救難度。阿蘇市負責災害應變的官員坦言，「過去並未將火山口周邊的飛行活動視為危險行為，至於這次事故後該如何因應，目前尚無定論」。

根據日本環境省統計，包含阿蘇山在內的阿蘇九重國立公園光2024年就吸引約118萬名外籍觀光客造訪，在全日本國立公園中僅次於富士箱根伊豆國立公園，排名第二。