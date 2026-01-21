　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

一名女醫師分享，替兒子報名全美幼兒園並參與面試卻未獲錄取，引發網友對幼兒園入學制度的討論。（示意圖/東方IC）

▲一名女醫師分享，替兒子報名全美幼兒園並參與面試卻未獲錄取，引發網友對幼兒園入學制度的討論。（示意圖/東方IC）

圖文／鏡週刊

近日一名女醫師在Threads分享自身經驗，表示她與同為醫師的丈夫，為了讓兒子就讀每月學費近萬元的「全美幼兒園」，特地替孩子準備正式服裝前往面試，卻最終未通過審核。貼文曝光後，引發網友對幼兒園招生制度與教育本質的熱烈討論。

全美幼兒園真的需要面試？

原PO在貼文中提到，夫妻兩人皆任職於醫療體系，生活作息單純，家庭狀況穩定。孩子性格外向、活潑愛笑，正值適齡入學階段，於是報名一間主打全美語教學、月費數萬元的幼兒園，並依校方流程參與入學面談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她形容，面試當天全家特地穿著整齊，還替孩子準備全新襯衫，希望留下良好第一印象。不過事後接獲通知，校方以「審核未通過、排名較後，建議明年再嘗試」為由婉拒入學申請，讓她一時難以理解結果。

醫師媽媽發文吐露困惑：是學校標準太高，還是家長期待落差？

該名女醫師在文中坦言，收到結果當下感到錯愕，也開始反思究竟是學校篩選標準嚴格，或是自身對幼兒園入學的認知出現落差。她並未直接指責校方，但直言「現在有點搞不清楚狀況」，語氣中透露無奈。

貼文發布後迅速引發關注，不少網友轉發留言，討論幼兒園是否應該透過面試機制篩選孩童與家庭背景。

幼兒園面試合理嗎？

留言區出現大量不同聲音，一名身為老師的網友直言「說實話，幼兒園還要考試才能唸，真的是天大的笑話」。他表示，若一間幼兒園需要用考試來證明孩子「夠不夠格」，那它只是想要確保學生好管理、好教、好看成果，「教育不是選秀節目，更不是提早把孩子推上競技場。」

其他網友也留言：「超糟糕的教育理念，什麼年代了還要這樣荼毒小小孩」、「孩子開心、安全長大比較重要」、「兩個醫生還進不去嗎」、「活潑外向可能不是園方喜歡的特質」、「我家是工程師+醫師，在新天龍國的全美幼兒園入學面試中也是備取唷，您不孤單」、「我是不是真的太窮了 連幼稚園都要面試…」、「他們想篩出安靜乖巧好帶的，沒中選不用太在意。」

在 Threads 查看


更多鏡週刊報導
5-3=2還不對？國小數學題「花生湯圓剩幾顆」　判分引議！網噴：老師沒用腦
小一天才男童「數學作業算到崩潰」　竟是排版鬧烏龍！網驚：他超前解題全算對
育兒友善天花板！鼎泰豐「讀心術級」服務再爆紅　服務生像會通靈網驚：太離譜了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

【妳誰？】媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來XD

生活熱門新聞

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

0度線來了！　非常接近寒流

更多熱門

相關新聞

美副總統范斯40歲夫人懷第4胎

美副總統范斯40歲夫人懷第4胎

美國副總統范斯（JD Vance）傳來家庭喜訊，他的妻子、第二夫人烏莎（Usha Vance）懷上第4個孩子，是一名男嬰，預計7月底出生。現年40歲的烏莎也因此寫下美國歷史，成為首位在丈夫任內懷孕的副總統配偶。

日動漫女神中國演出突取消！深夜吐露「快受不了X」

日動漫女神中國演出突取消！深夜吐露「快受不了X」

預約「郵局1服務」寄衣服　他驚艷大推

預約「郵局1服務」寄衣服　他驚艷大推

分手遺憾　張鈺凰十多年未見愛女

分手遺憾　張鈺凰十多年未見愛女

關鍵字：

Threads女醫師全美幼兒園鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面