記取2018挫敗教訓　蔡英文喊話黨內：2020支持者未必繼續支持

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨於2018年11月24日的九合一大選中大敗，2年後迅速調整步伐重新獲得民眾認可，讓總統蔡英文在2020選舉中以817萬票順利連任第二任總統。對此，總統蔡英文在2年後的今天在臉書有感而發。

蔡英文表示，兩年前的這個時候，我們面對了挫敗，那是一次很深刻的教訓。轉眼已經過了兩年，「我始終記取著教訓，戰戰兢兢，努力把每件事情做好。」



蔡英文指出，在變動的國際局勢中，守住了台灣的民主和主權，也在全民團結參與下，阻擋了非洲豬瘟和疫情的威脅，「我們會繼續努力，讓世界看見台灣的成就。」



蔡英文強調，一直把人民實質的需求，時時刻刻放在心上。這幾年，因為許多人的投入，基本工資每一年都在調升，長照和托育資源每一年都在增加，隨著投資成長，台灣的經濟體質也更加強健了。雖然經濟表現不錯，還是會繼續努力，繼續讓台灣更好。

續任總統後，蔡英文重回黨主席職位，她表示這段時間以來，經常提醒黨內的同志，民主社會沒有絕對不會離開的支持者，有許多2016年支持民進黨的朋友，2018年選擇離開了，同樣的，2020年的支持者，也不必然就該繼續給予支持。



蔡英文說，在這兩年來最大的心得就是，「只有團結勤政，全力以赴，沉著面對挑戰，虛心理解民意，才能不負人民所托，謝謝台灣人民的鞭策，我們會繼續努力，我們會讓台灣更好。」

▼蔡英文回憶2018年大敗有感而發。（圖／翻攝蔡英文臉書）

