2車狹路相逢側撞噴衝！黑車撞斷電桿路燈　險「雷殘」釀2傷

記者游芳男／宜蘭報導

開太快未禮讓惹禍了！下雨天宜蘭礁溪一農路十字路口，24日上午9時25分許，發生兩車相撞，其中車側遭撞一車，還撞斷路旁電桿、路燈，並差點「雷殘」，這起車禍也造成兩車共2人傷，肇事兩車駕駛均未酒駕，警調查肇事原因中。

▲▼銀、黑2車，24日在宜蘭礁溪一農路十字路口狹路相逢後，釀2傷及電桿路燈斷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

24日09時25分許，礁溪鄉武暖路與大福路376巷口發生撞斷電線桿及路燈的車禍，65歲何姓男駕駛的銀色自小客車，沿武暖路西往東行駛，與沿武暖路南往北，由36歲由林男駕駛的黑色自小客車，在農路交岔口相撞。

林男駕駛的黑色自小客車左車側遭猛烈撞擊後，車快速右偏時，將路旁的電桿、路燈接連撞斷，黑色自小客車因電桿、路燈的阻斷去路，才未「雷殘」被卡在排水溝上；車禍造成何男車上的62歲許姓女乘客胸悶，及林男身體多處擦傷，2人被送往陽大就醫， 幸均無生命危險，何男及林男酒測值均為0。

雙方行經路口均未注意，警方呼籲民眾行經路口均要減速慢行並左右確認有無來車。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►快訊／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內 師生家長嚇壞

►宜蘭恐怖怪叔黑歷史曝！鎖喉國3女生強拉巷內 落網吐超扯理由

►媽媽釣魚遭浪打落烏石港 3個兒子全部跳水中救人

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價 瞬間提臀、修長腿

►案發現場／東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員