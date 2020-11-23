孫大千轟用人民健康換「空談的MOU」：蔡英文拿一套西裝換內褲



▲孫大千抨擊開放萊豬。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

首屆「台美經濟對話」日前順利落幕，雙方除簽署MOU外，未來台美將在5G、供應鏈、科技、基礎建設商機、健康安全等各領域深化合作。對此，前國民黨立委孫大千23日批評，犧牲台灣人民的健康安全，卻只換來一紙保證未來五年泛泛空談的經濟對話MOU。這一次，蔡英文政府是拿「一套西裝換回一條內褲」。

孫大千在臉書表示，蔡政府在拼命大內宣時，為什麼不敢說清楚所謂的MOU只是一份備忘錄，並不具備任何強制的法律效力，對台灣有什麼具體的保障？

他說，而且備忘錄內容所提及的大部分都是原則性的宣示，對於台美貿易關係的進展到底有什麼任何實質的助益？

孫大千質問，既然已經有了台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議面對USTR進行貿易和投資的談判，為什麼還需要一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」，難道不會太疊床架屋嗎？

孫大千認為，沒有簽訂雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA），讓台灣的產品可以得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然。繁榮的是美國，吃虧的是台灣，蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎？

其他人也看了這些新聞...

►含萊劑美豬、牛該如何標示？ 鄧振中專業解答看這裡

►日、韓未強制規範標示含萊劑 鄧振中分享廠商吸引消費者方式

►總談判代表鄧振中解析含萊劑肉品標示方式 5大「Q＆A」一次看

更多相關新聞...

►丁怡銘赴國會專案報告？ 蘇貞昌：尊重立法院運作

►侯友宜：不進萊豬「我給中央政府100分」 若進口就給0分

►牛肉麵之亂傷害聲譽！王欣儀要求北市府對蘇貞昌、丁怡銘提告

►振興一下我們的美麗