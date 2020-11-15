含萊劑美豬、牛該如何標示？　總談判代表鄧振中專業解答看這裡

▲政務委員、貿易談判辦公室貿易談判總代表鄧振中。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

在野黨近期針對美國豬肉進口，主要聚焦在「如何標示」的問題上。馬英九政府期間也歷任政務委員、經濟部長，現任貿易談判辦公室貿易談判總代表的鄧振中受訪時，他從國際貿易專業與經驗的角度，還原2012年馬英九開放含萊克多巴胺美牛進口的依據，以及談判經過，同時也解析為何不能標示有無萊克多巴胺，而是標示產地。

近期朝野聚焦在含有萊克多巴胺肉品該如何標示的議題上。事實上，從專業的角度看，在國際貿易中，相關產品的標示是有其原則的。《ETtoday新聞雲》訪問在馬政府期間歷任政務委員、經濟部長，過去也參與相關談判工作，現任是貿易談判辦公室貿易談判總代表的鄧振中。

有關馬英九在2012年開放含萊克多巴胺美牛進口，開放的依據，以及談判經過。鄧振中表示，2012年開放過程依據的是具有科學基礎的國際標準，2012年聯合國農糧組織和世界衛生組織共同成立的「國際食品法典委員會」(Codex Alimentarius Commission, CAC or CODEX )訂定了萊克多巴胺的國際標準。



鄧振中說，這項標準確認了萊克多巴胺在一定劑量內是安全的，所以當年馬英九政府就根據這項標準，公告牛肉及牛肉製品所含萊克多巴胺之容許量，准許含有萊克多巴胺的美國牛肉可以進口。他強調，這項安全標準就是台美雙方都可以接受的唯一依據，也是雙方的共識，因此不需要再經過談判。

但是，由於在野黨主張「標示有無萊克多巴胺」，可是當年馬英九政府卻是採取「標示產地」的方式，而不是標示有無萊克多巴胺。對此，鄧振中說，2012年准許含有萊劑的美國牛肉進口時，當年的政府就沒有強制廠商必須標示萊克多巴胺，主要原因就是我們所訂的肉品萊克多巴胺含量，根據的就是上述國際安全容許標準，如果再額外要求標示，勢必違反雙方的共識，也不符合國際談判原則。

鄧振中表示，當時兼顧國人飲食習慣，特別推動產地標示，讓國人可以有所選擇。現在美豬進口相關標示，就是沿用2012年美牛進口的同樣做法，這也是國際談判須遵循的基本原則，不能再去改變。

此外，鄧振中指出，食品添加殘留物，並不是國際規範所同意的可標示內容，身為WTO的會員國，特別在國際標準已經很明確的情況下，我們沒有理由說服其他國家為什麼只有我們例外，這樣做不只會受到其他會員國的挑戰，引發貿易爭端，更會因此違反WTO的技術性貿易障礙協定，甚至受到制裁。

至於為何台灣非要遵守國際規範？鄧振中表示，台灣是WTO會員，當年在入會時就已經承諾要全面開放美豬，更必須遵守國際食品規範，符合WTO技術性貿易障礙協定。

同時，鄧振中也分享，日本、韓國的標示方式，主要基於同樣的貿易原則，身為WTO會員國的日本、韓國也都沒有強制要求標示美國肉品是否含有萊克多巴胺，只有一些廠商為吸引消費者，會自願標示不含萊克多巴胺，而美國政府和廠商也是相同的作法。

鄧振中強調，政府並不是一昧或盲目的推動開放，而是依照最嚴格的國際標準，在確保國人健康不會蒙受風險下才允許相關的肉品進口；而到今天為止，沒有國際公認的科學證據指出，食用符合安全含量的萊克多巴胺對人類健康會造成危害，而我們依據國際標準允許含有萊克多巴胺的美國牛肉進口已經8年，至今也沒有發生任何食安事件。