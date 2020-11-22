記者蕭羽耘／台北報導

2020秋鬥遊行以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，國民黨、民眾黨也首度組隊參加。前國民黨主席吳敦義22日在致詞時表示，要告訴總統蔡英文，妳一定要「三管五卡」，要保有良心，用高規格尊重國會，確保我們的安全，並完全依照國會審議確保食安。

吳敦義表示，各位關愛台灣、衷於中華民國全體國人健康安全，大家聚集在自由廣場，為的是確保2300萬人健康無虞。自己有工作經驗，在2009年接受時任總統馬英九邀請擔任行政院長後，就注意到有關牛肉豬肉問題，頭一個就是尊重國會，經過立院審查才可以。



▲吳敦義致詞。（圖／記者李毓康攝）

他表示，自己在行政部門做了三管五卡，首先卡源頭，如果源頭在美國要到原產地看；其次管重要邊境，不能讓人家跑進來，要隨時注意我們的邊境；最後，還要管市場，市場非常要緊，有些是真的產品，有些沒經過國會同意的絕對不允許。

吳敦義說，今天為了維護2300萬人安全，要告訴蔡英文，妳一定要三管五卡，要經過國會審議通過才可以，絕不能主動出賣，要保有良心，用高規格尊重國會，確保我們的安全，並完全依照國會審議確保食安。

國民黨號召民眾上街反萊豬，規劃12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列，國民黨在下午1時04分宣布，現場人數已破萬人。

國民黨出席秋鬥者，包括大老前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與前主席吳敦義等，以及全國14縣市首長、國民黨立委皆到場。

其他人也看了這些...

►國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」 14縣市首長齊聚反萊豬

►「反萊豬護健康」 朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

►馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

更多熱門新聞...

►「只剩39天就要吃到萊豬！」 江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

►參與秋鬥遭批「別想藉此洗白」 馬英九：我們有那麼多政策是錯的嗎？

►吳敦義籲蔡英文要「保有良心」：萊豬牛必須尊重國會審議

►振興一下我們的美麗