「只剩39天就要吃到萊豬！」　江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

記者袁茵／台北報導

有「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求的秋鬥將於11月22日中午12時登場，國民黨、民眾黨皆組團參與，與勞工一同走上街頭抗議。國民黨主席江啟臣認為，只剩下39天就要吃萊豬，然而卻遲遲等不到蔡政府的清楚說明跟配套，所以向總統蔡英文提出辯論邀請。

▲2020秋鬥遊行，國民黨主席江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣22日參與秋鬥，於自由廣場舞台上致詞時提及，只剩下39天大家就要準備吃萊豬，萊豬即將大舉侵台，這個政府從8月28日後就開始不甩民眾，也不接受監督，只有鴨霸。國民黨團在立院擋了100多天，要求蔡政府應提出配套，結果行政院長蘇貞昌卻說沒開、不然怎麼辦，「你甘心嗎？我們不甘心！」

江啟臣表示，蔡英文憑有817萬票所以鴨霸，但人民可以讓你當總統，也能讓你下台，過去蔡英文當民進黨黨主席時，要求前總統馬英九來一場關於兩岸經濟協議（ECFA）的辯論，馬英九當時就答應了；但現在換成蔡英文當總統，做這麼重大的決定卻不溝通說明，所以他以國民黨黨主席身份邀請蔡英文出來做一場理性的電視辯論。

隨後，江啟臣接受聯訪時提及，其實在蔡政府8月28日宣布萊豬進口後，他們就有向蔡英文提出「來一場辯論」，到現在只剩下39天就要吃到萊豬，卻沒等到蔡政府清楚說明與配套措施，所以要蔡英文站出來講、來一場辯論。

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