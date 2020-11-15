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總談判代表鄧振中解析含萊劑肉品標示方式　5大「Q＆A」一次看

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▲▼APEC代表團返國記者會(宋楚瑜),鄧振中。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院政委、總談判代表鄧振中。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

在野黨近期就美國豬肉進口議題，主要聚焦在「如何標示」的問題上。為此，《ETtoday新聞雲》向多年來參與無數國際貿易談判，馬政府期間也歷任政務委員、經濟部長，現任貿易談判辦公室貿易談判總代表的鄧振中提出「5問」，一次專業解析國際標準、貿易規範與標示等原則。

含有萊克多巴胺的肉品到底該「如何標示」，是近期朝野就美豬進口的攻防重點。從國際貿易，相關產品的標示原則，到食安標準嚴格的主要國家怎麼做等問題，《ETtoday新聞雲》訪問多年參與無數國際貿易談判，且在馬英九政府期間也歷任政務委員、經濟部長，現任貿易談判辦公室貿易談判總代表鄧振中。

Q：2012年，馬英九政府開放含萊克多巴胺美牛進口，開放的依據是什麼？是否有經過談判？

鄧振中：2012年時，開放過程依據的是具科學基礎的國際標準，2012年聯合國農糧組織和世界衛生組織共同成立的「國際食品法典委員會」(Codex Alimentarius Commission, CAC or CODEX )訂定的萊克多巴胺國際標準。
 
這項標準確認了萊克多巴胺在一定劑量內是安全的，所以當年馬英九政府就根據這項標準，公告牛肉及牛肉製品所含萊克多巴胺之容許量，准許含有萊克多巴胺的美國牛肉可以進口。

這項安全標準就是台美雙方都可以接受的唯一依據，也是雙方的共識，不需要再經過談判。

Q：外界主張要標示「有無萊克多巴胺」，為何當年採取的方式是標示產地，而不是標示有無萊克多巴胺？國際貿易上有什麼樣的規範？

鄧振中：2012年准許含有萊劑的美國牛肉進口時，當年的政府就沒有強制廠商必須標示萊克多巴胺，主要原因就是我們所訂的肉品萊克多巴胺含量，根據的就是上述國際安全容許標準，如果再額外要求標示，勢必違反雙方的共識，也不符合國際談判原則。

當時兼顧國人飲食習慣，特別推動產地標示，讓國人可以有所選擇。現在美豬進口相關標示，就是沿用2012年美牛進口的同樣做法，這也是國際談判須遵循的基本原則，不能再去改變。

食品添加殘留物，不是國際規範所同意的可標示內容，身為WTO的會員國，特別在國際標準已經很明確的情況下，沒有理由說服其他國家為什麼只有我們例外，這樣做不只會受到其他會員國的挑戰，引發貿易爭端，更會因此違反WTO的技術性貿易障礙協定，甚至受到制裁。

Q：其他開放美國含萊克多巴胺牛、豬國家日本、韓國，是如何標示？

鄧振中：基於同樣的貿易原則，身為WTO會員國的日本、韓國也都沒有強制要求標示美國肉品是否含有萊克多巴胺。只有一些廠商為了要吸引消費者，會自願標示不含萊克多巴胺，而美國政府和廠商也是相同的作法。

Q：台灣為何一定要遵守國際規範？

鄧振中：台灣是WTO會員，當年在入會時就已承諾要全面開放美豬，更必須遵守國際食品規範，符合WTO技術性貿易障礙協定。

政府並不是盲目的推動開放，而是依照最嚴格的國際標準，在確保國人健康不會蒙受風險下才允許相關的肉品進口。

到今天為止，沒有國際公認的科學證據指出，食用符合安全含量的萊克多巴胺對人類健康會造成危害，而我們依據國際標準允許含有萊克多巴胺的美國牛肉進口已經8年，至今也沒有發生任何食安事件。

Q：美國大選結束，在野黨認為開放美豬的政策應該要撤回？

鄧振中：美牛、美豬是否開放，是歷經台美多屆政府的貿易問題，而台灣希望開啟與美國進一步的經貿合作，美方堅持台灣應該實踐承諾，依照國際標準開放豬肉進口的立場，多年來都不曾因為兩國政府改選換屆而改變。

解決美豬問題，可以重建台灣的國際信任，台美經貿要進一步發展，美豬問題就一定要解決。這問題並不是哪一個美國總統在位而造成，要求台灣依照國際標準，解除肉品進口的貿易障礙，是美國多年來的一貫立場。

貿易障礙若能解除，透過重啟台美經貿談判，台灣就有機會廣泛參與各種雙邊和區域的貿易協定，讓台灣在後疫情時代，能夠抓住經濟再起的關鍵契機。

▼昔日推動美牛進口的國民黨，反對美豬進口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 國民黨團議場門口等入場。（圖／記者屠惠剛攝）

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